La nuova Chromecast con Android TV sempre più vicina | Certificazione FCC

Google è al lavoro su una nuova generazione di Chromecast che andrà a valorizzare il sistema operativo Android TV, fornendo agli utenti non solo la comodità del protocollo di condivisione omonimo (prima conosciuto come Cast) ma anche quella di un sistema operativo completo dove poter installare applicazioni e giochi e dopo poter usare un telecomando vero e proprio. Sono ormai un paio di mesi che ne parliamo ma fino a ora non abbiamo avuto nessuna informazione ufficiale, se non che il nome in codice è “Sabrina”.

Nelle scorse ore però qualcosa si è mosso, con la FCC che ha certificato ufficialmente il nuovo dongle multimediale di Google con il numero modello GZRNL. Da tale certificazione non abbiamo appreso molto sulle specifiche tecniche se non che supporta il protocollo Bluetooth e il WiFi sia a 2,4 GHz che a 5 GHz. Tuttavia, considerando che di solito la certificazione FCC viene rilasciata solo a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, ci aspettiamo che Google la annunci da qui a breve (anche se è molto più probabile un lancio ad ottobre, durante l’evento “Made by Google”).

Come se non bastasse, la FCC ha certificato anche un altro dispositivi targato Google. Con il numero modello G9N9N, il dispositivo utilizza solo il Bluetooth e molto probabilmente è il telecomando che verrà inserito in confezione.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla nuova Chromecast (sempre ammesso che verrà chiamata così) con a bordo Android TV, vi vogliamo ricordare che all’evento di ottobre è attesa anche la presentazione del Pixel 5, le cui immagini leaked trapelate nei giorni scorsi ne hanno svelato l’aspetto estetico.

