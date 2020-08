Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra si aggiornano alla OneUI 2.5

Inaugurata ufficialmente con la presentazione dei Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, la OneUI 2.5 sta venendo rilasciata in queste ore anche nelle varianti europee del trio di smartphone Samsung Galaxy S20 (S20, S20+ e S20 Ultra). In particolare, i tre smartphone stanno ricevendo rispettivamente le build G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 e G988BXXU4BTH5.

La versione OneUI 2.5 dell’interfaccia utente personalizzata di Samsung ha fatto il suo debutto con i telefoni Galaxy Note20 e tutte le nuove funzionalità sembrano essere integrate, tra cui il supporto a DeX in maniera wireless (sfruttando il protocollo Miracast), il supporto per le gesture di navigazione di Android 10 sui launcher di terze parti, la modalità video Pro avanzata e altro ancora.

Aggiornamenti anche per Samsung Galaxy Note 10 (senza OneUI 2.5)

Nel frattempo, gli sviluppatori di Samsung sono impegnati anche nel rilascio di un nuovo aggiornamento per i Galaxy Note10 e Note10 +, focalizzati sul miglioramento dell’esperienza di prendere appunti con la S Pen: in particolare, le note sono ora archiviate in un nuovo formato di file poiché supportano un sacco di nuove funzionalità.

L’interfaccia dell’app Samsung Note è stata pure rinnovata e ora ha la capacità di importare PDF, esportare note come PDF o file PowerPoint. Un comodo pulsante inoltre consente di raddrizzare automaticamente il testo scritto a mano. Infine, è possibile registrare un file audio che verrà riprodotto in sincronia con gli appunti presi a mano (funzione già vista su Note 20).

Nel caso non aveste ancora ricevuto le notifiche di aggiornamenti, molto probabilmente è solo una questione di ore. Dopo tutto, Samsung sta rilasciando questi aggiornamenti in maniera scaglionata per assicurarsi che eventuali bug non coinvolgano tutti i possessori degli smartphone.

