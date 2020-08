Amazon rilascia l’aggiornamento a Fire OS 7 per i tablet Fire HD 8 2018 e Fire 7 2019

I tablet Fire di Amazon ricevono raramente aggiornamenti importanti del sistema operativo, principalmente perché vengono venduti come semplici dispositivi per il consumo multimediale e Netflix, YouTube, Prime Video o app di lettura dei libri non hanno bisogno di Android 10 per funzionare. Tuttavia, la società ha ora superato le basse aspettative di tutti rilasciando l’aggiornamento a Fire OS 7 basato su Android 9 Pie per Fire HD 8 2018 e Fire 7 2019.

Amazon ha ora rilasciato Fire OS 7 per due dei suoi tablet più vecchi, Fire HD 8 2018 (8a generazione) e Fire 7 2019 (9a generazione). Questo è lo stesso sistema operativo fornito sui nuovissimi Fire HD 8 e 10 dell’azienda e utilizza Android 9 Pie come base invece di Android 7.1 Nougat (a ridosso del rilascio di Android 11, quest’aggiornamento suona un po’ strano). Ciò significa che con la nuova versione software si ha il supporto per il Picture-in-Picture nei video, canali di notifica, autorizzazioni per app più specifiche, durata della batteria migliorata e altro ancora.

Ancora più importante, questo non sembra essere un semplice aggiornamento visivo, come lo era l’aggiornamento a Fire OS 6 per i tablet 2017 dell’azienda. Insomma, ci sono delle vere novità che rendono l’uso dei tablet migliore.

Non è chiaro se Amazon abbia avviato incominciato il rilascio OTA dell’aggiornamento ma l’installazione del file è incredibilmente facile. Cliccate sul questo link, poi fate click sul collegamento “Scarica aggiornamento software” e copiate il file “bin” scaricato nella directory principale della memoria interna del tablet (la stessa posizione in cui si trovano le cartelle Allarmi, Libri e DCIM). Successivamente, apri la sezione Aggiornamenti del sistema nell’app Impostazioni e conferma l’installazione.

VIA