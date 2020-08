ASUS Zenfone 7 verrà presentato il 26 agosto

ASUS ha confermato ufficialmente che lancerà la nuova serie di smartphone ASUS Zenfone 7 il prossimo 26 agosto alle ore 08.00 (ora italiana), attraverso un evento che si terrà solo online e verrà trasmesso in diretta streaming.

ASUS di recente ha migliorato tanto la propria offerta nel mondo degli smartphone lanciando una serie di dispositivi di assoluto livello, per non contare delle due generazioni di ROG Phone. É per questo che con ASUS Zenfone 7 le aspettative sono molto elevate.

L’uso della parola “serie” indica che ci sarà più di uno Zenfone di settima generazione. Non si sa molto su alcuna variante di ZenFone 7, anche se Qualcomm ha confermato che almeno un modello avrà lo Snapdragon 865 o la variante potenziata 865+ (quest’ultima probabilmente dedicata al nuovo ROG Phone 3). Lo Zenfone 6 è stato un vero best buy perché unisce specifiche di fascia alta con un sistema operativo Android abbastanza pulito ed ottimizzato. Speriamo che la serie Zenfone 7 porti più o meno la stessa esperienza utente.

Nel caso foste interessati a guardare la diretta streaming della presentazione della nuova serie ASUS Zenfone 7, qui di seguito vi lasciamo il player video il cui feed verrà avviato nei minuti precedenti l’inizio della presentazione.

Prima di lasciarvi però, vi vogliamo ricordare che gli interessi di SUS nel mondo del gaming mobile andranno sempre più a collimare con quelli di Google e del suo servizio Stadia: il nuovo Asus ROG Phone III infatti avrà Google Stadia pre-installato e non escludiamo qualche tipo di promozione che permetta di provare il servizio per più dei soliti 30 giorni offerti a tutti i nuovi utenti.

VIA VIA