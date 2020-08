Facebook lancia gli eventi a pagamento per le pagine del social

In un periodo in cui le entrate monetarie delle persone stanno risentendo fortemente da una crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, Facebook ha appena lanciato un nuovo servizio all’interno del suo social network che potrebbe dare un po’ di respiro a qualcuno. In particolare, Facebook sta dando la possibilità ai gestori delle pagine di organizzare degli eventi virtuali a pagamento, in cui per partecipare bisogna pagare una certa cifra.

Si tratta di un’idea non del tutto nuova ma che, sfruttando l’incredibile bacino di utenti del social network (gli ultimi dati parlano di più di 2 miliardi di utenti), sicuramente avrà un seguito molto elevato.

Durante il test della funzione, Facebook ha affermato che le aziende hanno utilizzato eventi a pagamento per ospitare di tutto, dai discorsi degli esperti e le registrazioni dei podcast a degli eventi a quiz, arrivando persino agli incontri di boxe. Facebook sta anche sperimentando eventi a pagamento con Messenger Rooms se si desidera una folla più intima.

Durante il lancio degli eventi a pagamento, Facebook ha anche affermato che non percepirà alcuna commissione sui pagamenti “per almeno un anno”: con quest’affermazione presumiamo che ciò voglia dire che il 100% dei pagamenti avrà nelle casse dei gestori delle pagine fino ad agosto 2021.

Facebook ha anche chiesto ad Apple di ridurre la propria fetta del 30% per tutti gli acquisti in-app su iOS (l’unico modi per pagare all’interno di un’app su iOS è passare dal sistema di pagamenti Apple, dal quale viene sottratto il 30% come commissione), ricevendo però una risposta negativa. Paradossalmente la richiesta di Facebook si è incastrata perfettamente nel periodo che stiamo vivendo, con Epic Games che ha fatto causa ad Apple proprio per questo suo comportamento monopolistico legato all’App Store.

Nel caso foste interessati a scoprire tutte le peculiarità di questi nuovi eventi a pagamento, vi rimandiamo alla pagina dedicata agli utenti business di Facebook.

