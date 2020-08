Google Pixel 4a ufficiale: in vendita da ottobre a 389 euro

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni e di ritardi sulla tabella di marcia, oggi è stato presentato ufficialmente il nuovissimo Google Pixel 4a. “Nuovissimo” per modo di dire dato che in realtà questo smartphone sarebbe pronto per il lancio sul mercato già dalla scorsa primavera e, invece, oltre ad una presentazione in ritardo c’è anche una commercializzazione che viene spostata al mese di ottobre.

Infatti, Google Pixel 4a sarà disponibile al prezzo di 389 euro a partire dal ​​1° ottobre 2020 sullo store ufficiale di Google. I preordini, invece, scatteranno il prossimo 10 settembre.

In Italia arriverà solo una versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (una grande differenza rispetto alla prima generazione dei Pixel “economici”, ossia i Pixel 3A e Pixel 3A XL, sta nel passaggio dalle memorie eMMC alle più veloci UFS).

Ecco le principali caratteristiche di Google Pixel 4a:

Sistema operativo Android 10 (arriverà sul mercato con l’attuale versione disponibile del robottino verdee sarà poi aggiornato ad Android 11 insieme ai Pixel di vecchia generazione).

Processore Qualcomm Snapdragon 730 Octa-Core con frequenza di clock pari a 2.2GHz

RAM 6 GB

Storage: 128 GB

Display OLED 5.81″ con risoluzione Full HD+2340 x 1080 px (rapporto di forma 19.5:9)

Fotocamera Posteriore singola (ahimé, niente zoom ottico e niente grandangolare): sensore da 12.2MP (f/1.7), OIS + EIS, registrazione Video 4K fino a 30fps

Fotocamera Anteriore da 8MP (f/2.0)

Connettività 4G LTE Cat.12, NFC, Porta USB Type-C (senza uscita video), jack da 3.5mm

Sensore impronte digitali posto sul retro del dispositivo

Batteria 3.140 mAh + Ricarica rapida 18W

Dimensioni 144 x 69.4 x 8.2 mm

Peso 143 gr

Un dispositivo molto interessante per chi cerca la compattezza e che fondamentalmente non ha rivali nel mondo Android. Purtroppo però per acquistarlo dovremo attendere ancora due mesi.

Potete iscrivervi alle liste di attesa sullo store ufficiale qui.