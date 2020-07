Samsung mostra la silhouette di tutti e 5 i nuovi prodotti presenti all’Unpacked del 5 agosto

Il prossimo evento Unpacked virtuale di Samsung si svolgerà tra poco più di una settimana ma abbiamo già una buona idea di cosa aspettarci e dei prodotti che verranno annunciati. La società ha già confermato che rivelerà cinque nuovi dispositivi il 5 agosto e un video teaser che Samsung ha pubblicato nelle scorse ore mostra le silhouette di tutti e cinque i dispositivi in ​​questione.

Se dovessimo indovinare di quali dispositivi si tratti, stiamo guardando al Galaxy Tab S7, agli auricolari TWS Galaxy Buds Live, allo smartwatch Galaxy Watch 3, a un nuovo Galaxy Fold e al Galaxy Note 20. Tutti questi dispositivi sono stati protagonisti di indizi pubblicati direttamente da Samsung e indiscrezioni trapelate in rete negli ultimi mesi, quindi siamo abbastanza fiduciosi di queste ipotesi.

Storicamente, Samsung ha aggiornato la gamma Note con un evento Unpacked alla fine dell’estate ma, dall’arrivo dei primi modelli flessibili, c’è stato un po’ di sovraffollamento in questi eventi. Anche in questo caso dunque Samsung toglierà un po’ di attenzione ai nuovi Note 20 (le cui specifiche sono trapelate in rete già qualche giorno fa) per togliere il velo sul nuovo Galaxy Fold (la sua silhouette è piuttosto difficile da non notare in quel teaser).

Proprio come succede ormai da diversi anni, nonostante l’evento Samsung Unpacked sia ancora distante più di una settimana, la maggior parte delle sorprese sono state già svelate. Il tutto chiaramente in attesa dell’inaspettata “One More Thing”.

Appuntamento dunque al 5 agosto per la presentazione ufficiale dell’Unpacked che, ricordiamo, si svolgerà solo online a causa della pandemia di coronavirus e verrà trasmessa in diretta streaming sia sul sito web di Samsung che sui suoi canali social.

VIA