Far Cry 6 in arrivo su Google Stadia (e non solo) il 18 febbraio 2021

Ubisoft ha annunciato ufficialmente che il nuovo Far Cry 6 sarà disponibile in maniera multi piattaforma su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia a partire dal prossimo 18 febbraio 2021. Dunque sarà possibile godersi il nuovo capitolo open world dell’acclamata saga anche attraverso gli smartphone e i tablet Android.

Play #FarCry6 on Stadia when it arrives February 18, 2021. https://t.co/qeOAdpT5Vd — Stadia (@GoogleStadia) July 12, 2020

Far Cry 6 è stato ambientato presso l’isola caraibica fittizia di Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo che ruota attorno alla lotta di rivoluzionari verso il dittatore Anton Castillo, doppiato e interpretato da Giancarlo Esposito (il famoso Gustavo Frings di Breaking Bad), mentre sta istruendo suo figlio Diego, incerto del proprio futuro a seguire le sue orme, doppiato e interpretato da Anthony Gonzalez.

Insomma, Ubisoft non si è lasciata sfuggire l’occasione di avere un cast di grande fama nel suo nuovo open world.

Il gameplay prevede di assumere il controllo di un guerrigliero di nome Dani Rojas, che combatte per la libertà e per riportare la sua patria al suo antico splendore. All’inizio del gioco, il giocatore potrà scegliere il sesso del protagonista a seconda delle proprie preferenze, Il combattimento dei tirapiedi di Anton Castillo avverrà usando armi improvvisate e veicoli, con la possibilità poi di reclutare gli Amigos, membri di un sistema rivoluzionario che cercano di rovesciare il regime tirannico dell’isola.

In attesa che Far Cry 6 arrivi sugli scaffali (virtuali), vi vogliamo ricordare che Google Stadia è finalmente compatibile con tutti gli smartphone Android (anche sfruttando lo Stadia Controller in maniera wireless), fermo restando che esiste ancora una lista di modelli certificati in cui l’esperienza utente dovrebbe essere migliore.

