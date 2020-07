Top 5 Settimana 28 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 28 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 28 2020 parlando di Google e Android 10. Attraverso un annuncio ufficiale, il colosso americano ha annunciato che Android 10 è la versione con il più rapido tasso di adozione di sempre.

In settimana è arrivato l’annuncio di Qualcomm relativo al debutto del SoC Snapdragon 865 Plus. Questo processore viene fornito con lo stesso modem wireless Snapdragon X55 con funzionalità 5G della versione standard, l’aggiunta dei Kryo 585 Prime che offrono un aumento prestazionale del 10% dai core 585 originali e un overclock del 10% per la GPU Adreno 650.

Amazon Prime Video è considerato fra i migliori servizi video in Italia grazie al suo ottimo rapporto qualità prezzo (è incluso nell’abbonamento Prime che costa 36 euro l’anno) ma fino ad ora mancava di una funzione presente in praticamente tutti gli altri servizi di streaming: la possibilità di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia. Da questa settimana la creazione di fino a 6 profili, così come la loro gestione, è disponibile in tutto il mondo (Italia compresa).

La serie di smartphone Moto G è sempre stata fra le più consigliate per gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media senza troppe pretese. Ed anche la nuova generazione Moto G 5G Plus non è da meno.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 28 2020 con Samsung ed Apple che saranno i primi a non avere nella confezione di vendita nè gli auricolari cablati nè un caricabatteria da parete.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 29 2020.