Android 11 verrà rilasciato l’8 settembre

Passiamo da una data di presentazione ufficiale a una data di lancio ufficiosa e, dopo avervi segnalato di quando avverrà il lancio del Samsung Galaxy Note20, volgiamo la nostra attenzione al sistema operativo Android 11.

Sembra proprio che il nuovo sistema operativo Android 11 verrà rilasciato in forma stabile a partire dall’8 settembre. Non si tratta di una data ufficiale ma, considerando che l’indizio decisivo è stato scoperto all’interno di un video del canale ufficiale Google Developers, siamo piuttosto certi che si tratti di un dato veritiero.

Come potete vedere nel video pubblicato da Google per il recente Summit Smart Home “Hey Google”, una diapositiva sul video incentrato sugli sviluppatori indica chiaramente “lancio di Android 11 dell’8 settembre”. Chiaramente visibile nel video nella parte superiore della diapositiva è “Elenco di controllo per il lancio di Android 11 dell’8 settembre”.

Il contesto generale del video non è strettamente legato al lancio del nuovo sistema operativo, visto che ha a che fare con la garanzia che i produttori di dispositivi della smart home compatibili con Assistant siano pronti per quella data, ma la diapositiva stessa sembra abbastanza chiara. Salvo ritardi o modifiche, possiamo aspettarci un lancio di Android 11 l’8 settembre.

In precedenza sospettavamo che l’inizio di settembre potesse essere stato scelto per il rilascio della versione stabile di Android 11. Google ha promesso agli sviluppatori “11 settimane di beta” a partire dalla settimana del 15 giugno, poco dopo il rilascio della Beta 1. Facendo due conti, l’8 settembre è in linea con una settimana in più, ma per il resto si adatta.

In attesa quindi di un vero e proprio annuncio ufficiale, vi vogliamo ricordare che anche le app di Google Docs si tingono di nero su Android.

