Maggiori dettagli su Android 11 verranno annunciati il 9 luglio

Con il Google I/O 2020 che è stato cancellato del tutto (dapprima solo la versione fisica, poi anche quella online) a causa della pandemia di coronavirus che non accenna ancora ad allentare la presa in diverse parti del mondo, gli sviluppatori non hanno avuto moltissime informazioni tecniche sulle novità di Android 11. Si è vero, sono disponibili già le prime versioni beta (anche per smartphone non appartenenti alla serie Pixel), ma Google non ha spiegato per filo e per segno le novità in arrivo nella nuova versione del sistema operativo.

Per sopperire a questa mancanza di spiegazioni tecniche sulle novità di Android 11, alcuni membri del team di sviluppo all’interno di Google (fra cui Chet Haase, Dianne Hackborn e Jacob Lehrbaum) terranno un AMA (Ask Me Anything) su Reddit (ovviamente in lingua inglese) dove risponderanno alle domande degli sviluppatori interessanti. L’AMA di Reddit si terrà il 9 luglio alle ore 21.00 (ora italiana).

Come se non bastasse, Google ha pianificato due ulteriori AMA su Reddit, di cui uno il 30 luglio dedicato alle novità di Android Studio (la cui versione 4.0 è stata da poco rilasciata) e uno il 27 agosto dedicato alle novità del Jetpack Compose.

Per coloro non sono sviluppatori ma sono comunque interessanti alle vicende di Google, ricordiamo che il prossimo 8 luglio è in programma un evento in cui verranno annunciate le novità future di Google Assistant, vera colonna portante di tutto l’ecosistema consumer dell’azienda.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che ci sono grandi novità sia sul fronte Google e Fitbit (negative per l’azienda, potenzialmente positive per gli utenti) che sul fronte Chrome per Android (positive).

VIA FONTE