Il più semplice modo per rimuovere la pubblicità su YouTube

A meno di essere un abbonato Premium, l’utilizzo di YouTube da parte di tutti viene finanziato attraverso degli annunci pubblicitari. Sappiamo che la pubblicità non piace a nessuno ma è anche vero che i “creators” devono pur venir supportati per il loro lavoro.

Ad ogni modo, nel caso non voleste sorbirvi degli annunci pubblicitari sulla piattaforma di YouTube e, allo stesso tempo, non vorreste scaricare degli ad-blocker o abbonarvi al servizio Premium, è stato scoperto un semplice modo per eliminare la pubblicità del tutto.

Si è scoperto che eliminare gli annunci sui video di YouTube è semplice come inserire un punto extra dopo la parte .com dell’URL di YouTube. Quindi, invece di navigare su “youtube.com/nomevideo”, dovreste inserire “youtube.com./nomevideo” per vedere questo trucco in azione.

Ciò è presumibilmente causato da un sito Web come YouTube che trascura di normalizzare il nome host, causando la visualizzazione del contenuto principale della pagina mentre si interrompono molte altre cose, tra cui pubblicità. Poiché molti siti Web pubblicano i propri annunci tramite una whitelist che non contiene il punto aggiuntivo, l’aggiunta all’URL consente di pubblicare contenuti, ma filtra le pubblicità.

Come vi abbiamo detto nel primo paragrafo, la pubblicità è il prezzo che si paga per usufruire di contenuti gratuiti in giro per la rete. Tecnicamente si fa un male ai “creators” approfittando di ad-blocker e trucchetti come questi.

Tuttavia, nel caso foste interessati a godervi un’esperienza priva di pubblicità (almeno fin quando Google non correggerà questo bug), ora sapete come fare.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Play Music è ormai arrivato al tramonto, con Google che ha lanciato un tool per la migrazione di tutti i dati verso YouTube Music.

