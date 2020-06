I migliori 3 accessori per migliore selfie e video chiamate a meno di 20 euro

Dopo avervi proposto la nostra Top 3 dei migliori smartwatch al di sotto dei 20 euro, rimaniamo in argomento proponendovi la Top 3 dei migliori accessori per rendere migliore la qualità dei selfie e delle video chiamate da casa col vostro smartphone. Il tutto con un prezzo sempre inferiore ai 20 euro.

Al di là della qualità fotografica intrinseca degli smartphone, esistono alcuni trucchi per migliorare la qualità fotografica senza spendere molto. Il principale di questi è la luce. Eh si, usare degli accessori per direzionare e rafforzare la luce intorno al nostro viso contribuisce moltissimo alla qualità di selfie e video chiamate.

Il primo accessorio che vi proponiamo è una luce ad anello LED con tanto di treppiede che consente, posizionando lo smartphone al suo centro, di aver un sistema di illuminazione a corto raggio ottimo. Ciò permetterà di aumentare la qualità fotografica indipendentemente dallo smartphone usato.

Alimentato da un cavo USB, l’accessorio può essere collegato a un computer, a una TV oppure anche a un classico carica batteria dello smartphone.

Su eBay questo anello di luce a LED sta venendo proposto in questo momento a 19,89 euro.

Il secondo accessorio è molto simile al primo, con la sola differenza di non essere dotato di un treppiede ma di un aggancio fisso flessibile (simile a quello delle lampade). In questo caso, il prezzo è di appena 16,99 euro.

L’ultimo accessorio infine è un po’ più professionale in quanto si tratta di un faretto LED che è possibile agganciare alle reflex e alle mirrorless per migliorare l’illuminazione. Ciò non toglie però la possibilità di agganciarlo a un treppiede e usarlo insieme a uno smartphone.

In questo caso ci troviamo di fronte a un accessorio dal costo di 18,77 euro.