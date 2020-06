Google Play Film sfora quota 5 miliardi di download

Il Coronavirus ha avuto un forte impatto sulle classifiche del Play Store e ha incrementato a dismisura i numeri di diverse app. Google Play Film ne è un esempio, essendo diventata la più recente a superare i 5 miliardi di download. Stando ai dati pubblicati da AppBrain, il picco massimo di download è avvenuto intorno alla metà di maggio (prima della parziale riapertura nella maggior parte dell’Europa).

Per chi non lo sapesse, Google Play Film non è un vero e proprio servizio di streaming. O meglio, lo è ma non prevede alcun abbonamento mensile per l’utilizzo. Per utilizzarlo necessita di una connessione a internet e permette di vedere i contenuti in streaming ma si tratta per di più di uno store digitale dove poter affittare o acquistare i film e poterli guardare su tutti i dispositivi supportati in streaming (o scaricandoli per una visione offline nel caso di smartphone e tablet). Volendo fare un paragone, è molto più simile ad iTunes e Rakuten TV che a Netflix e Disney+.

Il superamento dei 5 miliardi di download è si stato aiutato dalla difficile situazione in cui ci troviamo ma non dobbiamo dimenticare che l’app è spesse volte pre-installata a bordo degli smartphone e tablet Android che supportano i Google Play Services. In altre parole, ad ogni nuova attivazione di uno smartphone corrisponde anche un download dell’app.

Google Play Film | Download

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che fra i piani del colosso americano per il proprio servizio Google Play Film vi è una mini conversione a sevizio gratuito per alcuni contenuti video. Il tutto però supportato da annunci pubblicitari.

