Su molti dispositivi Android, l’app Ricerca Google consente di visualizzare tantissimi modelli 3D come animali, animali domestici, scheletri, cellule, la tuta spaziale di Neil Armstrong e molto altro. Con il semplice tocco di un pulsante, si possono spostare questi oggetti e vederli come se fossero nel mirino della fotocamera. È anche possibile scattare foto e scattare video. Gli smartphone compatibili sono una sotto categoria di quelli compatibili con Play Services for AR (servizio che in precedenza veniva chiamato ARCore). A questo proposito, vi segnaliamo che Xiaomi Mi 10, OPPO Reno3 e altri 19 ora compatibili con la Ricerca Google 3D.

La lista completa degli smartphone a cui è stata aggiunta la compatibilità per la Ricerca Google 3D è composta da:

LG K61

LG Signature Edition 2019

moto g power

motorola edge

motorola edge plus

Oppo realme 6

Oppo realme 6 Pro

Oppo Reno3

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno3 Pro 5G

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Sony Xperia 1 II

Vivo iQOO 3 5G

Vivo iQOO Neo3 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Poco X2

Xiaomi Redmi K30

Se siete possessori di uno di questi smartphone, vi basterà aggiornare la piattaforma Play Services for AR dal Google Play Store per poter avere accesso alla Ricerca Google 3D.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Google Play Services for AR | Download

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che nella versione Android di Google Maps sono stati introdotti gli “indirizzi digitali” per comunicare la propria posizione in sostituzione delle coordinate geografiche.

