Microsoft Edge per Android: in test le “Collezioni”

Microsoft sta provando con tutte le forze a rivitalizzare la propria presenza in ambito browser web e, dopo aver rivoluzionato Microsoft Edge basandolo sul codice sorgente open source di Chromium (lo stesso su cui si basa Google Chrome), sta implementando diverse novità sia nella versione desktop che nella versione mobile.

Come la versione desktop, Microsoft Edge per Android si basa su Chromium e sta lentamente acquisendo funzionalità per essere alla pari con essa. Nell’ultima versione beta della versione mobile, Microsoft Edge ha ricevuto il supporto per le Collezioni, una funzionalità già presente in ambito desktop volta a migliorare le capacità di ricerca.

Le Collezioni su Edge consentono di salvare collegamenti utili, immagini / video e altre informazioni in determinati gruppi. In altre parole, è come avere delle playlist formate da informazioni varie ma tutte accomunate da qualcosa. Si può anche sincronizzare le raccolte su diversi dispositivi se si è effettuati l’accesso con l’account Microsoft.

La redazione di Techdows riferisce che le Collezioni stanno venendo aggiunte alla versione beta di Microsoft Edge per dispositivi mobile, consentendo di creare raccolte in movimento e sincronizzarle con laptop, desktop, tablet e smartphone.

Per utilizzare le raccolte, è necessario disporre almeno della versione 45.04.24.4994 di Microsoft Edge (beta). Inoltre, sembra essere necessario anche un aggiornamento lato server da parte di Microsoft.

La funzione delle Collezioni è accessibile toccando il pulsante orizzontale a tre punti nella barra in basso. Dopo aver dato a una nuova Collezione un nome, si può iniziare ad aggiungere collegamenti o immagini toccando il pulsante “Aggiungi alla raccolta” dal menu.

Nel caso foste interessati a scaricare l’ultima versione beta di Microsoft Edge per Android, vi basterà cliccare su questo link.

