Top 5 Settimana 20 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 20 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 19 2020 parlando di tablet. Amazon ha, infatti, presentato ufficialmente la nuova generazione di tablet Fire HD 8. Il nuovo modello porta con sé diverse migliorie hardware mantenendo lo stesso prezzo del modello precedente, il che significa avere un migliore rapporto qualità prezzo.

POCO è un’azienda nata dapprima come sub-brand di Xiaomi e poi divenuta indipendente che sta facendo grande fortuna in India. Essa però ha un occhio anche per il mercato Global e così durante la settimana ha presentato ufficialmente il nuovo POCO F2 Pro, smartphone top di gamma che strizza l’occhio anche al prezzo: la versione base costa 499 euro.

Cambia la fascia di mercato ma non il rapporto qualità/prezzo. Redmi è solita lanciare oltre 10 differenti smartphone ogni anno, molti dei quali con caratteristiche simili che sicuramente non facilitano la scelta alle persone. L’ultimo in ordine cronologico ad essere stato commercializzato in Italia è il Redmi Note 9S, uno smartphone decisamente solido e che è stato studiato per dominare la fascia medio bassa. Ecco la nostra recensione.

Il colosso di Mountain View ha finalmente (dopo mesi di tentennamenti) annunciato che il servizio Google Play Music verrà chiuso definitivamente entro la fine dell’anno ed ha lanciato contemporaneamente uno strumento di migrazione verso YouTube Music.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 20 2020 con il Motorola Razr che riceve l’aggiornamento ad Android 10.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 21 2020.