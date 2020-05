Google Assistant può adesso lanciare i giochi Stadia su Android e Chrome OS

Google Assistant ha appena fatto un piccolo ma fondamentale passo in avanti su Android per legare i propri servizi a quelli di Google Stadia. In particolare, sia sugli smartphone Android che sui laptop con Chrome OS è adesso possibile chiedere a Google Assistant di lanciare un gioco di Google Stadia.

Su Reddit, l’utente /u/dericiouswon ha comunicato che è stato in grado di avviare il gioco The Turing Test cercando “the turing test game” nella casella di ricerca di Chrome OS. L’utente ha notato che questa query di ricerca ha aperto Google Chrome e lo ha indirizzato a un URL nel dominio “ggp.sandbox.google.com“, il che sembra essere il luogo in cui è ospitato il server di test interno di Google. Altri utenti hanno notato che è possibile digitare il nome di un gioco seguito da “gioco” per lanciare un titolo, ad esempio inserendo “Il gioco The Division 2” e Assistant avvierà il gioco su Stadia in una nuova scheda di Chrome.

Secondo 9to5Google, si può anche avviare i giochi Stadia direttamente sui telefoni Android solo se si ha l’app installata. La pubblicazione rileva che sia su Android sia su Chrome OS, si può avviare un gioco acquistato dicendo “gioca [nome gioco]” in Google Assistant.

La cosa non è stata ancora pubblicizzata da Google, per cui è lecito attendersi che si tratti ancora di un servizio in test.

Ad ogni modo, ricordiamo che al di là dei cambiamenti drastici al catalogo di giochi messi a disposizione, fra le prossime novità di Google Stadia ci sarà il pieno supporto ad Android TV, cosa che probabilmente avverrà in concomitanza con il lancio della nuova Chromecast di Google.

VIA