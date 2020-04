DJI Mavic Air 2 ufficiale: caratteristiche migliori ma stesso prezzo dell’originale

DJI è ormai da diversi anni il leader di riferimento nel mercato dei droni aerei e con il suo ultimo annuncio ha elevato ancora di più l’asticella della qualità. Stiamo parlando del nuovo DJI Mavic Air 2.

Il Mavic Air 2 è stato annunciato con alcuni notevoli miglioramenti rispetto all’originale Mavic Air e alcune modifiche che lo distinguono dall’originale in alcuni modi interessanti. Sono state apportate modifiche praticamente a ogni parte di Mavic Air 2.

La scocca è più grande e più pesante di prima, con un peso di 570 g rispetto ai 430 g dell’originale. Parte dell’aumento deriva dall’uso di una batteria da 3500 mAh rispetto ai 2375 mAh della versione originale. Ciò garantirà al nuovo modello un tempo di volo massimo di 34 minuti rispetto ai 21 minuti del modello originale.

La fotocamera è sempre un fattore importante nei droni di queste dimensioni e il DJI Mavic Air 2 ha apportato miglioramenti anche in questa area. Il sensore è stato leggermente ridimensionato, passando da 1 / 2,3″ (11 mm) a 1/2″ (12,7 mm), pur trattandosi ancora di un sensore da 12 MP. Esso può unire gli scatti per produrre immagini fisse fino a 48 MP. Le cose sono migliorate anche per i video, offrendo ai piloti il ​​potenziale per catturare fino a 60 fps in 4K e 120/240 fps in 1080p, e il bitrate massimo è stato portato a 120 Mbps (precedentemente 100 Mbps). La modalità Hyperlapse di DJI può raggiungere anche la risoluzione 8K.

Ci sono anche alcune notevoli funzionalità intelligenti per aiutare con la sicurezza del volo. Advanced Pilot Assistance (APAS) 3.0 migliora il sistema di aggiramento degli oggetti e c’è una nuova funzionalità chiamata AirSense che rileva i segnali ADS-B per prevenire le collisioni con aerei più grandi come aerei ed elicotteri. E, naturalmente, tutte le modalità di volo semi-automatizzate di DJI come ActiveTrack e Quickshots sono qui in modo da poter fare affidamento su alcuni schemi di volo automatizzati.

Per quanto riguarda il prezzo, rimane lo stesso del precedente modello. DJI Mavic Air 2 infatti può essere acquistato sullo store ufficiale a un costo di: