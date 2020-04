Paranoid Android basata su Android 10 disponibile per OnePlus 5/5T e OnePlus 7T Pro

Torniamo a parlare della Paranoid Android basata su Android 10 e, dopo il rilascio per una prima selezione di smartphone, il team di sviluppo ha esteso tale rilascio anche per OnePlus 5/5T e OnePlus 7T Pro.

Il supporto agli smartphone OnePlus è senza dubbio un passo in avanti molto importante per la ROM, visto che vengono universalmente conosciuti come i più popolari in ambito modding (dopo che la serie Nexus è stata cancellata da parte di Google).

“Per Oreo e Pie, abbiamo rilasciato build di qualità alfa e beta“, ha riferito il team di sviluppo della Paranoid Android in un post sul blog, “ma siamo lieti di annunciare che Quartz sarà la nostra prima versione stabile da Nougat. Questo è il primo passo per noi per rendere Paranoid Android degno di essere installato sui tuoi telefoni, tanto che la stiamo rilasciando su così tanti dispositivi contemporaneamente. Crediamo anche che siamo ora in grado di impegnarci a dare a Paranoid Android la vita di cui ha davvero bisogno per continuare a crescere“.

Download e installazione di Paranoid Android su OnePlus 5/5T/7T Pro

Nel caso foste interessati potete procedere al download della Paranoid Android ROM per il vostro smartphone da questo link.

La guida all’installazione invece rimane invariata rispetto a LineageOS:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare la ROM in formato .zip

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare la ROM

Riavviare

Precisiamo che lo sblocco del bootloader e l’istallazione di una ROM custom va ad invalidare la garanzia legale del produttore.