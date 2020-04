Netflix si aggiorna introducendo il nuovo “Blocco Schermo” su mobile

Con gli smartphone che non hanno ormai praticamente alcuna cornice attorno al display è abbastanza semplice eseguire dei tocchi involontari. Ciò può diventare irritante e, nonostante molti produttori abbiano implementato dei sistemi di riconoscimento di questi tocchi involontari, non sempre funzionano. Questo capita spesso quando si sta guardando un video. È per questo che Netflix, aggiornando la propria app mobile, ha introdotto una nuova icona Blocco Schermo che tende a mitigare questo problema.

Questa nuova funzionalità è una novità in senso assoluto in questo genere di applicazioni. Tuttavia, è una buona cosa averla anche in quella più popolare dopo YouTube.

Ciò che questa funzione fa è bloccare il display non permettendo alcun controllo touch. Non agisce tuttavia a livello di sistema, nel senso che non va a disabilitare in toto la griglia del touch. Di fatto, va a disabilitare tutte le funzioni dell’interfaccia utente, lasciando attiva solo quella legata alla disattivazione del Blocco Schermo (icona con il lucchetto chiuso).

Sembra inoltre che Netflix stia rilasciando l’aggiornamento legato al Blocco Schermo lato server, per cui non abbiamo alcuna versione aggiornata da farvi scaricare. Ad ogni modo, è sempre consigliabile avere a disposizione l’ultima versione disponibile, motivo per cui qui di seguito vi lasciamo il link al download sul Play Store (la funzione Blocco schermo è disponibile anche su iOS).

Netflix | Download

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che la stessa Netflix ha negli scorsi giorni rilasciato un altro aggiornamento che ha permesso di introdurre un codice PIN per proteggere l’accesso ad ogni singolo profilo che viene creato (perfetto per coloro che condividono l’account).

