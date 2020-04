Paranoid Android basata su Android 10 disponibile al download

LineageOS è la ROM Android personalizzata più utilizzata in circolazione, ma ciò non significa che non ci sia spazio per le altre. Paranoid Android era una scelta popolare ai tempi di KitKat, e mentre la ROM è tornata in vigore con le build di Nougat nel 2017, da allora non ci sono state molte novità. Ora il progetto è tornato (di nuovo), con lo sviluppo di build basate su Android 10 (con Google Apps già integrate nel pacchetto) per 9 smartphone.

“Per Oreo e Pie, abbiamo rilasciato build di qualità alfa e beta“, ha riferito il team di sviluppo della Paranoid Android in un post sul blog, “ma siamo lieti di annunciare che Quartz sarà la nostra prima versione stabile da Nougat. Questo è il primo passo per noi per rendere Paranoid Android degno di essere installato sui tuoi telefoni, tanto che la stiamo rilasciando su così tanti dispositivi contemporaneamente. Crediamo anche che siamo ora in grado di impegnarci a dare a Paranoid Android la vita di cui ha davvero bisogno per continuare a crescere“.

Gli smartphone attualmente supportati con le build basate su ANdroid 10 sono:

OnePlus 3/3T (oneplus3)

OnePlus 6/6T (enchilada/fajita)

OnePlus 7 Pro (guacamole)

Xiaomi MI 6 (sagit)

Xiaomi MI 9 (cepheus)

Essential Phone (mata)

Xiami Redmi 5 (rosy)

Asus Zenfone Max Pro M1 (X00TD)

Asus Zenfone Max Pro M2 (X01BD)

A breve però, il team di sviluppo prevede di rilasciare il supporto anche per i seguenti modelli:

OnePlus 5 e 5T (cheeseburger/dumpling)

OnePlus 7, 7T e 7T Pro (guacamoleb/hotdogb/hotdog)

Pocophone F1 (beryllium)

Sony Xperia XZ2 e XZ2 Dual

Sony Xperia XZ2 Compact e XZ2 Compact Dual

Sony Xperia XZ3 e XZ3 Dual

Xiaomi Mi 9T e Redmi K20

Xiaomi Mi 9T Pro e Redmi K20 Pro

Download e installazione di Paranoid Android

Nel caso foste interessati potete procedere al download della Paranoid Android ROM per il vostro smartphone da questo link.

La guida all’installazione invece rimane invariata rispetto a LineageOS: