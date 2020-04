Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna alla OneUI 2.1

Gli sviluppatori di Samsung, dopo aver rilasciato l’aggiornamento ad Android 10 e alla OneUI 2.1 per il Galaxy Tab S6, hanno avviato il roll out dello stesso aggiornamento anche per il Samsung Galaxy S10 Lite.

L’aggiornamento alla One UI 2.1 (versione firmware G770FXXU2BTD2) per il Galaxy S10 Lite è attualmente in fase di lancio per gli utenti in Spagna ma non dovrebbe volerci molto affinché il roll out venga esteso anche ai modelli italiani. L’aggiornamento include una serie di funzionalità che hanno fatto il loro debutto con la serie Galaxy S20, insieme alle patch di sicurezza Android di aprile 2020.

Fra le novità più interessanti che l’ultimissima versione della ROM personalizzata da Samsung porta con se troviamo un supporto migliorato alle AR Emoji con editing manuale e riconoscimento delle espressioni facciali migliorato. L’aggiornamento include anche ottimizzazioni per l’app Galleria, con l’aggiunta di una nuova funzione di Ritaglio rapido che consentirà agli utenti di tagliare facilmente le immagini senza accedere al menu di modifica.

Altre aggiunte di One UI 2.1 includono Quick Share, Music Share e una tastiera Samsung aggiornata con traduzione multilingue, annullamento/ripetizione del testo basato su swipe e un modo più semplice per cercare emoji/adesivi.

Insieme alle funzioni sopra menzionate, l’aggiornamento One UI 2.1 per Samsung Galaxy S10 Lite include anche una modalità video Pro, anche se tuttavia è piuttosto semplice e non include funzionalità avanzate come il controllo della velocità dell’otturatore presente sui Galaxy S20.

Come accennato in precedenza, l’aggiornamento è attualmente disponibile solo per gli utenti in Spagna, ma dovrebbe essere implementato in più regioni nei prossimi giorni. Ci aspettiamo che Samsung rilasci un aggiornamento simile per il Galaxy Note 10 Lite (lanciato in contemporanea al Galaxy S10 Lite) nelle prossime settimane.

VIA VIA