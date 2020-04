Samsung Galaxy Tab S6 aggiornato ad Android 10 e alla OneUI 2.1

Gli sviluppatori di Samsung hanno incominciato a rilasciare l’aggiornamento OTA portando Android 10 e la OneUI 2.1 a bordo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S6. Si tratta di un’ottima notizia per tutti coloro hanno dato fiducia a Samsung sul fronte tablet invece di affidarsi, come fa la maggior parte delle persone, agli iPad di Apple.

Al momento l’aggiornamento OTA ad Android 10 è in fase di rilasciato nel mercato tedesco ma non dovrebbero passare molte ore affinché il roll out venga esteso anche al mercato italiano.

Dal punto di vista tecnico, l’aggiornamento ha un peso di circa 2,165 GB, porta la versione build alla T865XXU2BTC7 insieme alle patch di sicurezza di marzo 2020 e a tutte le novità che abbiamo imparato a conoscere su Android 10 attraverso i molti smartphone già aggiornati e quelle della One UI 2.1 già disponibili sui Galaxy S20.

Un utente di Reddit ha anche condiviso uno screenshot di una pagina di informazioni sul software aggiornata per confermare i dettagli della versione. Con questo aggiornamento, il Samsung Galaxy Tab S6 ha saltato la One UI 2.0 e è passato direttamente alla versione 2.1, che ha debuttato con la linea Galaxy S20 ed è stata portata agli ex top di gamma Samsung solo la scorsa settimana.

Come è sempre stato il caso dei principali aggiornamenti, Samsung sta lanciando questa build in modo scaglionato (tecnica usata per assicurarsi che una possible build dotata di bug non affligga tutti gli utenti).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Samsung ha lanciato un nuovo chip ideato specificatamente per gli auricolari TWS che permetterà di estendere l’autonomia oltre ogni limite.

