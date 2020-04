Roadmap completa degli aggiornamenti Huawei e Honor alla EMUI 10.1 e MagicUI 3.1

Huawei ha pubblicato la roadmap completa degli aggiornamenti beta alla nuova EMUI 10.1, ROM basata su Android 10 e già presente sulla nuova serie di smartphone Huawei P40.

Nonostante la differenza di nome, questa timeline comprende anche gli aggiornamenti beta previsti alla MagicUI 3.1 per gli smartphone Honor.

È bene precisare inoltre che la timeline corrente è applicabile alle varianti cinesi degli smartphone. Questa beta interna verrà ulteriormente estesa a una serie di beta test pubblici prima di arrivare al rilascio delle versioni stabili di EMUI 10.1 e MagicUI 3.1.

Huawei è noto per dare la priorità al proprio paese di origine per i primi beta test e impiegare diversi mesi prima di distribuirli in tutto il mondo. Speriamo che questo aggiornamento incrementale non prenda tanto a lungo, anche perché l’account ufficiale globale della EMUI su Twitter sta attivamente pubblicizzando l’arrivo della EMUI 10.1.

Modello EMUI 10.1/Magic UI 3.1 Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 (8.4/10.8)

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor Magic 2 In fase di rilascio dal 31 marzo Huawei Nova 5

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Honor 20S Inizio Aprile Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design Metà April Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Enjoy 10S

Honor 20 Youth Edition Fine April

