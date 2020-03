LineageOS 17.1 ufficiale basata su Android 10: tutti gli smartphone compatibili

LineageOS è la ROM personalizzata più popolare esistente e il progetto è orgoglioso di portare versioni più recenti di Android su dispositivi che non ricevono più aggiornamenti ufficiali. Tuttavia, Lineage è stato un po’ lenta nel lanciare una versione basata su Android 10 ⁠ – la ROM basata su Pie era già disponibile l’anno scorso. Per fortuna, la nuova LineageOS 17.1 basata su Android 10 sembra essere dietro l’angolo.

Anche se moltissime versioni non ufficiali di LineageOS 17.1 basate su Android 10 sono disponibili da mesi (ricordiamo che ci troviamo di fronte a un progetto open source), il team di sviluppo ufficiale si sta approcciando solo ora al rilascio delle versioni complete.

A tal proposito, vi segnaliamo che il server di gestione del progetto è stato aggiornato per elencare tutti gli smartphone che riceveranno le versioni nightly di LineageOS 17.1 (basate su Android 10). L’elenco contiene attualmente il Fairphone 2, l’originale Moto Z, l’amato HTC One M8 e diverse varianti di LG G3 e LG G2. I modelli in grassetto di seguito sono completamente nuovi per LineageOS, ma gli altri sono già su LineageOS 16.1 Pie.

Fairphone FP2 (FP2)

Motorola Moto Z1 (griffin)

HTC One (M8) (m8)

HTC One (M8) Dual SIM (m8d)

Samsung Galaxy S4 Active (jactivelte)

Samsung Galaxy S4 (SGH-I337) (jflteatt)

Samsung Galaxy S4 (SCH-R970, SPH-L720) (jfltespr)

Samsung Galaxy S4 (SCH-I545) (jfltevzw)

Samsung Galaxy S4 (GT-I9505/G, SGH-I337M, SGH-M919) (jfltexx)

Samsung Galaxy S4 Value Edition (GT-I9515/L) (jfvelte)

LG V20 (AT&T) (h910)

LG V20 (T-Mobile) (h918)

LG V20 (International) ( h990 )

LG V20 (Sprint) (ls997)

LG G5 (Unlocked US) (rs988)

LG V20 (US Unlocked) (us996)

LG V20 (Verizon) (vs995)

LG G2 (AT&T) (d800)

LG G2 (T-Mobile) (d801)

LG G2 (International) (d802)

LG G2 (Canadian) (d803)

LG G3 (AT&T) (d850)

LG G3 (T-Mobile) (d851)

LG G3 (Canada) (d852)

LG G3 (International) (d855)

LG G3 (Korea) (f400)

LG G3 (Verizon) (vs985)

È interessante notare che le build di LineageOS 16.1 (Pie) non vengono più aggiornate per i telefoni di cui sopra, quindi non riceveranno più aggiornamenti fino a quando non sarà disponibile la ROM basata su Android 10.

