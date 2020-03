Acquistate Doom Eternal su Google Stadia e ricevete gratis Doom 64

Il tanto atteso Doom Eternal è finalmente disponibile all’acquisto su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Si tratta di uno dei primissimi giochi di grande rilievo ad arrivare su tutte le piattaforme in contemporanea. Al fine di attirare maggiormente l’attenzione sulla propria piattaforma, Google ha organizzato una promozione davvero interessante.

Tutti coloro acquisteranno Doom Eternal su Google Stadia a partire dal 3 aprile, riceveranno una copia gratuita del gioco Doom 64. Non c’è una linea temporale esplicita per quando Doom 64 sarà disponibile al download gratuito. Tuttavia, considerando che la selezione di giochi classici su Google Stadia è un po’ carente, è comunque bello sapere che sta arrivando.

Vi starete chiedendo perché la promozione ha inizio solo dal 3 aprile quando Doom Eternal è già disponibile all’acquisto. Bè, ce lo stiamo chiedendo pure noi ma non abbiamo ancora trovato una risposta. Molto probabilmente ha a che fare con i diritti legati a Doom 64 ma non ne siamo certi al 100%.

Ad ogni modo, in questo periodo di confinamento in casa i servizi di streaming stanno vedendo un boom nelle connessioni di rete, tanto che un paio di essi (Netflix e YouTube) sono stati costretti a diminuire la qualità massima dei propri contenuti al fine di poter fornire il servizio a tutti.

Google Stadia è senza dubbio un servizio che consuma un sacco di banda di rete, proprio per la sua natura di inviare nei dispositivi degli utenti solo il video del gameplay. Non ha certamente gli stessi numeri di Netflix e YouTube in termini di utenti ma chissà che, se futuro dovesse ripetersi la forzatura di rimanere a casa, anche Stadia introdurrebbe dei paletti al gaming.

VIA