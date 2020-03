Top 5 Settimana 10 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 10 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 10 2020 parlando di WhatsApp. Sì, perché dopo diversi mesi di beta test, da questa settimana la Dark Mode è disponibile in maniera ufficiale sulla versione stabile dell’app, per tutti i dispositivi con Android 9 e versioni successive e iPhone con iOS 13 (indipendentemente quindi se il display sia LCD o OLED). Volendo fare gli schizzinosi dobbiamo dire che questo tema scuro non è un tema nero a tutti gli effetti, ma si è optato per un grigio scuro e un bianco sporco con l’obiettivo di ridurre l’affaticamento degli occhi.

Black Shark ha finalmente svelato i suoi nuovi top di gamma dedicati al gaming. Stiamo parlando di Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro. Specifiche di altissimo livello come ci si aspetterebbe ma prezzi abbastanza contenuti (almeno sul mercato cinese) rispetto alla media.

Dopo aver svelato nelle settimane scorse i Moto G8 Power e Moto G8 Stylus, il colosso cinese ha adesso presentato ufficialmente il Moto G8. Probabilmente questi tre smartphone sarebbero stati presenti al MWC 2020 se non fosse stato cancellato a causa dell’epidemia di Coronavirus.

E restando in tema coronavirus, oltre al MWC 2020 salterà anche il Google I/O 2020, inizialmente previsto tra il 12 e il 14 maggio. Presumibilmente i prodotti (tra cui il Pixel 4a) verranno svelati online.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 10 2020 con il lancio “ufficioso” di Huawei P40 Lite e P40 Lite E.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 10 2020.