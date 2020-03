Certificazione Microsoft MS-202: il segreto efficace per passare l’esame senza problemi

Vuoi collegare la tua carriera con Microsoft, in particolare con i suoi servizi Microsoft 365? Quindi, che tu sia un principiante o un professionista con esperienza, la certificazione adeguata ti aiuterà a ottenere di più. Di seguito, ti parleremo di uno dei badge a livello di associato più popolari (Microsoft 365: Messaging Administrator Associate) che puoi guadagnare dopo aver superato l’esame MS-202.

Quale è lo scopo della certificazione MS-202?

L’esame MS-202 o Microsoft 365 Messaging Administrator Certification Transition è un test progettato per i candidati che hanno recentemente superato il test 70-345. Dopo il completamento di entrambi questi esami, ottieni la certificazione Microsoft 365: Messaging Administrator Associate. Questo badge dimostra di possedere eccellenti capacità di lavorare con l’infrastruttura di messaggistica, garantire la protezione della posta in vari ambienti aziendali, inclusi cloud, ibrido e locale.

Si noti che presto questo test verrà sostituito da nuove valutazioni, che sono gli esami MS-200 (Pianificazione e configurazione di una piattaforma di messaggistica) e MS-201 (Implementazione di una piattaforma di messaggistica ibrida e sicura).

Ora, avendo il desiderio di saperne di più sull’esame MS-202, passa alla lettura e otterrai le informazioni più pertinenti sui suoi aggiornamenti e alcuni utili suggerimenti di preparazione.

Overview della certificazione MS-202

Poiché abbiamo già esaminato lo scopo dell’esame MS-202, passiamo alle sue basi. Gli argomenti che verranno testati in questo esame sono:

Gestione moderna dell’infrastruttura di messaggistica (20-25%)

Gestione della topologia del flusso di posta (5-10%)

Gestione dei destinatari e dei dispositivi (10-15%)

Inoltre, dovresti dimostrare di sapere come pianificare e implementare una configurazione e migrazione ibrida (20-25%) e proteggere l’ambiente di messaggistica (35-40%).

Il numero di domande che riceverai per l’esame MS-202 non è stato specificato ma la maggior parte degli esami Microsoft ha 40-60 domande a cui rispondere. Inoltre, agli esami di ruolo professionale associato viene data una durata di 150 minuti per tentare tutte le attività.

Ora che conosciamo le basi dell’esame, entriamo nella parte più importante: la preparazione.

Come prepararsi per la certificazione MS-202

Una preparazione adeguata è vitale per il superamento dell’esame. Studiare semplicemente il programma e affrontare l’esame non ti aiuterà sicuramente, poiché Microsoft si aspetta molto più da te. Tieni presente che il programma è solo una linea guida. In parole semplici, è la raccolta delle competenze che devi possedere se vuoi completare il test. Quindi, per acquisire queste abilità devi dedicare un po ‘di tempo alla preparazione e fare qualche sforzo. Di seguito sono riportate alcune tecniche e risorse che è possibile utilizzare per prepararsi all’esame MS-202 di Examsnap.com:

Crea un piano di studi

Un piano di studio ti dà il controllo del processo di preparazione. Puoi creare un elenco di compiti che devi coprire prima della data dell’esame e annotare cosa dovresti fare per realizzarli. Quindi puoi assegnare le fasce orarie libere della tua giornata per quelle attività. In questo modo puoi assicurarti di coprire tutto il terreno.

Trova il metodo di studio più efficace per te

La modalità di studio più efficace può variare per ogni individuo. Alcune persone preferiscono leggere libri di testo, mentre altri preferiscono guardare video. Entrambi i tipi di candidati possono facilmente trovare materiale utile: ci sono molti libri correlati a MS-202 scritti da professionisti che puoi leggere e, se preferisci i video, YouTube è la soluzione migliore. Allo stesso modo, scopri cosa è meglio per te.

Pratica

Se ti eserciti a fare qualcosa ancora e ancora, hai maggiori possibilità di trattenerlo nella tua mente. Proprio così, fare molti test finti può aiutarti a conservare ciò che hai imparato. Per cogliere questa opportunità, è necessario utilizzare i dump degli esami da siti affidabili come ExamSnap.com. Qui puoi trovare dump gratuiti e file premium. Per il test MS-202 puoi ottenere un file verificato con le domande e le risposte più attuali solo per $ 29,99. Per utilizzare questi dump da ExamSnap è necessario installare VCE Exam Simulator che ti darà un’idea di cosa ti aspetta al vero esame.

Partecipa ai forum online

I forum online possono essere molto intraprendenti. Incontrando persone che vanno dai principianti agli esperti del settore, puoi acquisire maggiori conoscenze attraverso discussioni, condividere risorse e chiarire i tuoi dubbi.

Vantaggi di essere certificati MS-202

Forse ti starai chiedendo perché devi passare attraverso il fastidio di ottenere la certificazione quando semplicemente non puoi. Bene, abbiamo alcuni argomenti forti per te!

Prima di tutto, qual è lo scopo di un certificato? È per dimostrare che hai le abilità menzionate in esso. Quando e perché questa prova sarebbe necessaria? Viene utilizzato nelle interviste quando devi dimostrare il tuo valore e perché sei un candidato migliore rispetto agli altri. E diventa obbligatorio in alcuni luoghi in cui hanno menzionato la certificazione Microsoft 365: Messaging Administrator Associate come requisito per fare domanda per il lavoro.

Se questa non è una ragione sufficiente, eccone un’altra: avrai più opportunità di lavoro con salari più alti. Acquisire nuove competenze significa che hai diritto a una gamma più ampia di lavori che non avresti potuto candidarti prima. E poiché sei un individuo competente che si dimostrerà una risorsa preziosa per un’organizzazione grazie alle competenze che possiedi, i datori di lavoro non esiteranno a sollevare le loro offerte per assumerti. Inoltre, aumentare le tue qualifiche ti rende un ottimo candidato per una promozione in cui le tue abilità possono essere sfruttate meglio.

Conclusioni

Ottenere la certificazione Microsoft è il modo migliore per iniziare una carriera nell’IT. Tutto quello che devi fare è fare uno sforzo usando tutte le migliori risorse disponibili e affrontare l’esame con fiducia. Quindi, con un’adeguata preparazione tramite discariche d’esame, l’attivazione dell’esame MS-202 sarà un gioco da ragazzi.