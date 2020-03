Google rilascia l’aggiornamento di marzo 2020 per i suoi Pixel | Download

Proprio come ogni mese, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per la sua linea di smartphone Pixel. Chiaramente, l’aggiornamento porta con se le patch di marzo 2020 anche se, oltre a ciò, troviamo alcune altre novità funzionali.

Innanzi tutto vi è un aggiornamento della base kernel per tutti gli smartphone Pixel interessati da questo aggiornamento. Mentre ottengono quasi sempre aggiornamenti funzionali e aggiornamenti di sicurezza, di solito gli smartphone “nascono, vivono e muoiono” su una sola versione del kernel, quindi questo è un po’ insolito.

Sono inclusi anche pile di altre correzioni e miglioramenti, fra cui l’impostazione “Now Playing” non risponderà alla musica proveniente da un dispositivo collegato via Google Cast e un miglioramento qualitativo dell’altoparlante inferiore del Pixel 4.

Anche se abbiamo ipotizzato che la maggior parte delle funzionalità dell’ultimo aggiornamento di Google sarebbe stata fornita direttamente come parte di questo aggiornamento, non sembra essere il caso. Di fatto, vi sono ancora molte funzionalità in fase di test che non sono state aggiunte con l’aggiornamento di marzo 2020.

Ad ogni modo, se foste interessati a scoprire il changelog completo delle novità, con la lunghissima lista di fix legati alla sicurezza, vi basterà cliccare sui seguenti link:

Patch di sicurezza di marzo 2020 | Bollettino Android | Bollettino Pixel

Per quanto riguarda il download, o aspettate il rilascio del file OTA sul vostro smartphone (cosa che dovrebbe già accadere in queste ore) oppure provvedete a scaricare l’OTA per il sideloading oppure direttamente la factory image per un’installazione pulita.

Patch di sicurezza di marzo 2020 | OTA | Factory Image

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google Duo sta per introdurre le trascrizioni delle video chiamate.

VIA