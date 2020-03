Huawei Search già in fase di test in sostituzione di Google Search

Da metà del 2019, Huawei e le sue consociate sono state incluse nella lista nera del dipartimento del commercio degli Stati Uniti, il che ha impedito loro di ottenere la licenza per i Google Mobile Services sui nuovi dispositivi. Ciò significa che non può nemmeno accedere a Google Search, motivo per cui ha già avviato i test per la nuova app Huawei Search.

Nei primi mesi del ban Huawei ha lavorato molto su AppGallery, ovvero l’app store proposto sui suoi nuovi smartphone in sostituzione del Google Play Store e sugli Huawei Mobile Services, in alternativa ai Google Play Services.

Con il recente lancio di Honor View30 Pro e il prossimo lancio della serie P40, Huawei dovrà convincere i potenziali clienti a poter vivere senza app Google. Una delle applicazioni di base mancanti sui dispositivi senza Google di Huawei in questo momento è un’app di ricerca dedicata. Ma l’azienda ha già in cantiere la soluzione, con l’avvio dei primi test per la beta di Huawei Search.

L’utente Reddit /u/beingnull ha indicato che Huawei sta reclutando utenti negli Emirati Arabi Uniti per testare la nuova applicazione Huawei Search. Il file APK è allegato al post del forum, quindi Max Weinbach di XDA lo ha caricato sul suo Mate 30 Pro per provarlo.

A differenza dell’app Google che non solo fornisce accesso al motore di ricerca di Google ma anche a Google Assistant, Google Lens, Google Podcast e altro, Huawei Search è un’app di ricerca di base che consente di cercare pagine Web su Internet, video, articoli di notizie o immagini.

C’è una scorciatoia per vedere il meteo, la quale fa apparire un widget delle attuali previsioni a 24 ore fornite da Huafeng-AccuWeather, una joint venture che apparentemente fornisce dati di previsione dalla China Meteorological Administration. Esistono anche scorciatoie per “sport”, “conversione unità” e “calcolatrice”.

Al momento non sappiamo quando Huawei Search sarà disponibile per tutti gli smartphone dell’azienda in versione stabile ma è lecito attendersi un esordio in contemporanea a quello della serie P40.

VIA