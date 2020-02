Google ci dà un primo assaggio di Android 11 con la Developer Preview 1

Android 11 è ora ufficiale e Google ha già rilasciato la prima anteprima per sviluppatori per questa nuova versione. Questa volta Google sta rilasciando la sua prima Developer Preview un po’ prima rispetto al solito, ma ciò dovrebbe dare agli sviluppatori più tempo per prepararsi nell’adattare le proprie app alle novità di Android 11 e fornire il necessario feedback sulle modifiche.

Per quanto riguarda le novità generali di questa prima Developer Preview, Google essenzialmente sta prendendo gran parte del suo lavoro su Android 10 e migliorandolo su Android 11, con novità legati alla privacy e alla sicurezza, miglioramenti a Project Mainline, una nuova sezione dedicata alle “conversazioni” per le notifiche, la re-introduzione delle “conversazioni in bolla” in stile Facebook Messenger (già testate su Android 10 beta ma mai arrivate sul software stabile) e modifiche per sfruttare meglio il 5G.

Tra le modifiche principali ci sono ulteriori miglioramenti della privacy degli utenti, con Android 11 che va a modificare leggermente i permessi delle autorizzazioni che abbiamo visto in Android 10. Oltre all’autorizzazione “Consenti solo mentre l’app è in uso”, che impedisce l’accesso in background senza il tuo consenso, abbiamo una nuova autorizzazione temporanea, una tantum, per un controllo ancora più granulare.

Lo Scoped Storage sta facendo un ritorno con alcune modifiche, oltre a nuove classificazioni di sicurezza per tipi di biometria “forti” e “deboli”. Anche il Carrier Darling 5G sta trovando posto, con Android 11 che include una manciata di modifiche che consentono agli sviluppatori di sfruttare meglio le connessioni superveloci.

Project Mainline, l’architettura modulare che permette a Google di rilasciare aggiornamenti a parti del sistema operativo attraverso il Play Store, sta ottenendo il supporto per dodici nuovi moduli. È un modo complicato per dire che Google può aggiornare ancora più cose in Android 11 attraverso il Play Store, senza aspettare che i produttori di dispositivi distribuiscano gli aggiornamenti.

Android 11 Developer Preview 1: download

Sono disponibili al download le factory image e gli aggiornamenti OTA per Pixel 2 e 2 XL, Pixel 3 e 3 XL, Pixel 3a e 3a XL e Pixel 4 e 4 XL. La nuova versione dovrebbe essere presto disponibile anche nell’emulatore Android Studio, insieme a Android 11 Preview SDK / NDK. Le immagini GSI saranno inoltre a breve disponibili per i test su altri dispositivi compatibili.

