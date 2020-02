Come guardare in diretta la presentazione di Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip

Nonostante la sua possibile assenza al MWC 2020 per via del coronavirus, la presentazione del Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip non ha subito alcuna cancellazione. Ed ecco allora che stasera alle ore 20.00 (ora italiana) avverrà la presentazione ufficiale.

Per raggiungere quante più persone possibile, Samsung trasmetterà in diretta streaming l’evento. Ciò significa che, comodamente dal divano di casa vostra, potrete assistere alla presentazione di almeno 3 nuovi Galaxy S20 (S20, S20+ e S20 Ultra) e uno smartphone flessibile a forma di conchiglia. In aggiunta a ciò, dovrebbero trovare spazio sul palco anche i nuovi Galaxy Buds+.

Si preannuncia quindi una presentazione Unpacked di grande impatto, in cui il 5G la farà da padrone. Non sappiamo poi se aspettarci ulteriori sorprese visto che, in descrizione al video player della diretta streaming, Samsung ha indicato che:

L’11 febbraio Samsung Electronics presenterà nuovi dispositivi innovativi che daranno forma al prossimo decennio di esperienze mobili.

Dato che Samsung ha appena confermato che si sta preparando per un’enorme uscita che presumibilmente fisserà la tendenza per il prossimo “decennio”, Samsung potrebbe intendere la famiglia Galaxy S20 per segnare l’inizio di detto decennio di cambiamento.

Che si tratti di qualcosa dedicato alla realtà aumentata, da tempo considerata la prossima “next big thing” e con Tim Cook di Apple che un paio di anni fa ha annunciato che secondo lui la AR avrà un impatto addirittura maggiore rispetto a quello che nel 2007 ha avuto il primo iPhone?. Ad ogni modo, l’attesa ormai si è ridotta a solo una manciata di ore.

Nel caso voleste guardare in diretta la presentazione Unpacked di stasera alle 20.00, vi basterà cliccare sul video player sottostante nei minuti antecedenti: