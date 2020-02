Samsung Galaxy Z Flip si mostra in un video hands-on leaked

Samsung si sta preparando al lancio del suo secondo smartphone flessibile che verrà chiamato Samsung Galaxy Z Flip. La presentazione dovrebbe avvenire l’11 febbraio durante l’evento Unpacked e in contemporanea con i vari modelli della serie Galaxy S20. Sfortunatamente per il colosso coreano, sappiamo ormai praticamente tutto sullo smartphone. Come se non bastasse, nelle scorso ore è stato pubblicato un video hands-on leaked che ci ha mostrato da vicino il suo design interno ed esterno.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Come potete vedere, le dimensioni dello smartphone sono abbastanza importanti e anche quando piegato risulta essere un bel “mattoncino” fra le mani. Non si ha quindi la sensazione di avere qualcosa di maneggevole per le mani allo stello livello del Moto Razr.

Quello che appare strano è anche il piccolo display OLED rivolto verso l’esterno, presente di fronte alla fotocamera nella parte superiore dello smartphone. Si tratta di uno schermo pensato solo per visualizzare informazioni di base, vista anche la risoluzione di 300×116 pixel.

Ad ogni modo, il fiore all’occhiello di questo Samsung Galaxy Z Flip è sicuramente il display con foro dotato di un rapporto di forma di 22:9, una risoluzione equivalente al 1080p (2636×1080 pixel) e dimensioni di 6,7 pollici.

Altre specifiche includono la presenza del Qualcomm Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera principale da 12 MP abbinata a un sensore da 12 MP con obiettivo ultra grandangolare e una capacità della batteria da 3.300 mAh a due celle.

L’appuntamento per la presentazione ufficiale è fra circa una settimana (11 febbraio) all’evento Unpacked, dove potremo dare un’occhiata ancora più specifica allo smartphone.

