Non vi basta TikTok? Eccovi anche Byte

Con l’estrema popolarità che sta riscontrando TikTok e i suoi video di breve durata, il co-fondatore di Vine (servizio ormai scomparso), Dom Hofmann, crede che vi sia la possibilità di rinascita del servizio, anche se con un nome differente. È per questo che ha lanciato la nuova app Byte.

dear friends,

today we’re bringing back 6-second looping videos and a new community for people who love them.

it’s called byte and it’s both familiar and new. we hope it’ll resonate with people who feel something’s been missing. https://t.co/g5qOIdM8qG

