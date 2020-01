Square Enix ha in rampa di lancio un nuovo gioco mobile di Kingdom Hearts

Square Enix ha svelato di avere sulla rampa di lancio un nuovo gioco mobile dedicato all’universo di Kingdom Hearts, al momento conosciuto come Project Xehanort. Questo chiaramente non sarà il nome definitivo ma è stato comunicato perché la software house vuole che i fan vadano su Twitter e rispondano al thread per cercare di indovinare il nome ufficiale.

Welcome to the official Twitter page for “Project Xehanort”, an all-new KINGDOM HEARTS experience planned for Spring 2020!

Read about our “Guess the Name” Twitter campaign on the Project Xehanort website: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN

— Project Xehanort (@projectxehanort) January 23, 2020