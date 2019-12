Come usare qualsiasi smartphone con Android come un computer desktop

Forse non tutti sanno che una delle funzioni nascoste introdotte con il sistema operativo Android 10 è il supporto, grazie all’uscita video mediante USB Type-C dei moderni smartphone, a una “sotto versione” studiata appositamente per i computer desktop. In altre parole, Android 10 permette di usare uno smartphone compatibile come un computer (in stile Samsung DeX). Un po’ come accade per Google ARCore, però, da sola questa funzione non serve a nulla. Sono necessarie delle app che ne traggano beneficio. A tal proposito, vi presentiamo l’app Flow Desktop.

Flow Desktop si basa sulla modalità desktop di Android 10 per offrire un’esperienza migliore su uno schermo grande con tastiera e mouse collegati. Prima di proseguire, vale la pena ricordare che la modalità desktop di Android è ancora considerata sperimentale e Flow Desktop è anche in uno stato di anteprima con bug presenti e ancora da risolvere.

L’app fornisce un periodo di prova molto breve per verificare di cosa si tratta e quindi richiede l’acquisto della versione completa per supportare l’ulteriore sviluppo. Per poter utilizzare l’applicazione, è necessario aver abilitato le Opzioni Sviluppatore sullo smartphone e abilitato le opzioni Freeform Windows e Experimental Desktop Mode anche per il funzionamento del programma di avvio.

C’è una breve configurazione guidata del dispositivo da eseguire per la prima volta, quindi si avrà bisogno anche di un computer. Lo sviluppatore ha mostrato l’esperienza nel video qui sotto:

Flow Desktop offre diverse opzioni, tra cui il supporto per modificare la risoluzione sul display secondario e la densità su di esso. Il programma di avvio consente un’esperienza desktop più tradizionale e simile a Windows sul display più grande, completa di un menu di avvio per la visualizzazione di tutte le app, la possibilità di aggiungere app nella barra delle attività inferiore e altro ancora.

Nel caso foste interessati, vi rimandiamo alla pagina dedicata del Play Store da quale scaricare Flow Desktop:

Flow Desktop | Download

VIA