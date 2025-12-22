Quando si parla di manutenzione della bicicletta, il lubrificante giusto può fare una grande differenza nelle performance, nella durata dei componenti e, ovviamente, nella fluidità della pedalata. Zéfal, da sempre punto di riferimento per i ciclisti, ha sviluppato due lubrificanti davvero interessanti per il trattamento della catena: l’Extra Dry Wax e l’Extra Wet Lube. Entrambi sono progettati per rispondere a esigenze diverse, ma condividono la stessa filosofia di semplicità ed efficacia.

A completare il cerchio ci pensa il Bike Degreaser da 1L , ideale per pulire con efficacia la catena, il pacco pignoni e la guarnitura.

Lubrificanti Zéfal a base di cera

Cominciamo con l’Extra Dry Wax, che è perfetto per chi pedala su terreni asciutti o indoor sui rulli. La formula a base di cera è progettata per ridurre al minimo l’attrito e migliorare la scorrevolezza della catena, ma allo stesso tempo impedire che la polvere e la sabbia si attacchino. Questo è un aspetto fondamentale, perché se la catena della bici è esposta a polvere o terreni secchi, facilmente si accumula sporco che, oltre a compromettere la performance, aumenta l’usura dei componenti.

L’Extra Dry Wax agisce creando un rivestimento pulito e protettivo, che non lascia tracce viscide, evitando che lo sporco aderisca e comprometta la fluidità del movimento.

La sua applicazione è incredibilmente semplice e intuitiva: basta applicare il lubrificante su ogni maglia della catena pulita e lasciarlo agire per qualche minuto (preferibilmente appena prima del pacco pignoni e con la catena incrociata in maniera tale da “aprire” le maglie). La consistenza leggera della formula lo rende facile da stendere in modo uniforme su tutta la lunghezza della catena, senza creare grumi o accumuli.

C’è da dire che la cera non è progettata per essere efficace durante la pioggia, il che significa che bisogna riapplicarla prima dell’uscita successiva.

Questo, però, potrebbe essere considerato un punto di forza quando si pedala in condizioni secche: lascia la catena impeccabile senza la necessità di pulire frequentemente. È, insomma, un’ottima soluzione per le uscite quotidiane durante la bella stagione, che non richiedono un’attenzione troppo approfondita alla manutenzione.

L’Extra Wet Lube, invece, è pensato per chi affronta terreni più difficili e umidi, come sentieri fangosi, piovosi o percorsi di montagna dove l’acqua è un compagno costante. La sua formula più spessa e viscosa è studiata per aderire perfettamente alla catena e mantenere la lubrificazione anche in condizioni di umidità elevata o pioggia intensa.

Sorprendentemente ho notato che nonostante la sua consistenza più densa, l’Extra Wet Lube non diventa appiccicoso o rumoso con l’uso (a patto di rimuovere per bene l’eccesso quando lo si applica), cosa che accade invece con altri lubrificanti che non riescono a resistere alle condizioni atmosferiche più difficili.

La consistenza del lubrificante lo rende perfetto per resistere a lunghe uscite sotto la pioggia, evitando che l’umidità faccia scomparire l’efficacia del prodotto. È ideale per quelle giornate in cui la pioggia non smette mai e dove un lubrificante più tradizionale potrebbe non durare abbastanza a lungo. Quello che colpisce particolarmente dell’Extra Wet Lube è proprio la sua capacità di proteggere la catena dalla ruggine e dall’usura, mantenendo al contempo prestazioni ottimali anche quando il terreno è bagnato e fangoso. In altre parole, non solo protegge ma migliora l’efficienza della trasmissione della bicicletta, riducendo al minimo l’attrito tra i componenti.

La preparazione della catena per i lubrificanti Zéfal a base di cera

Entrambi i lubrificanti di Zefal richiedono una pulizia della catena prima dell’applicazione. Se però con il lubrificante Extra Wet Lube basta l’utilizzo di uno spazzolino vecchio imbevuto dello sgrassatore, per la prima applicazione della versione Extra Dry Lube è invece necessario una sgrassatura perfetta e impeccabile.

In altre parole, bisogna smontare la catena (o utilizzare direttamente una catena nuova), immergerla nello sgrassatore (dentro il vasetto della Nutella è perfetto) e lasciarlo agire per qualche minuto. Allo stesso modo, anche le corone della guarnitura e il pacco pignoni vanno puliti per bene (queste anche con lo spazzolino, senza bisogno di smontare nulla). La fortuna è che questo processo è necessario solo la prima volta, con le conseguenti applicazioni che possono avvenire senza nemmeno toccare la catena.

Il primo utilizzo è dunque un po’ complesso anche se, successivamente, tutto diventa semplice e poco dispendioso in termini di tempo. La pulizia della catena prima dell’applicazione aiuta ad ottenere la massima aderenza del lubrificante alle maglie.

Vantaggi e svantaggi dei lubrificanti Zéfal a base di cera

Un altro aspetto che merita attenzione è la durata di entrambi i prodotti. L’Extra Dry Wax, pur essendo ideale per condizioni asciutte, riesce a mantenere la catena pulita e scorrevole per diverse uscite senza necessitare di applicazioni frequenti. Non è, infatti, un lubrificante che richiede un’attenzione continua: dopo averlo applicato per la prima volta sulla mia Bianchi Oltre Race da strada, ho notato che la catena è rimasta protetta e poco rumorosa per almeno 300 Km. Lo stesso chilometraggio l’ho ottenuto con la successiva applicazione. Il vantaggio di questa formula a base di cera è che, anche quando si accumula polvere o sporco, non si forma una patina appiccicosa, rendendo la manutenzione successiva decisamente più rapida e meno complicata.

D’altra parte, l’Extra Wet Lube è più resistente alle condizioni difficili e richiede meno applicazioni rispetto alla cera, offrendo una protezione che può andare avanti anche per 500 Km. La resistenza alle intemperie e l’efficacia nel mantenere la catena ben lubrificata anche in condizioni estreme è ciò che rende l’Extra Wet Lube un must per i ciclisti che si avventurano in percorsi più difficili. Eppure, nonostante sia un lubrificante più denso, non si rivela mai troppo difficile da applicare o da rimuovere, mantenendo sempre un buon equilibrio tra performance e facilità d’uso.

La vera bellezza di questi due prodotti sta proprio nel fatto che Zéfal ha pensato a due soluzioni che rispondono a esigenze specifiche. Non importa se preferisci pedalare sotto il sole cocente su un sentiero polveroso o affrontare piogge torrenziali in montagna, con l’Extra Dry Wax e l’Extra Wet Lube hai sempre una soluzione pronta all’uso, efficace e facile da applicare. In entrambi i casi, l’azienda ha reso la manutenzione della bici semplice e alla portata di tutti, pur non compromettendo le performance.

In sintesi, Zefal ha creato due lubrificanti che si distinguono per la loro praticità e l’efficacia in condizioni specifiche. Se sei un ciclista che pedala principalmente in ambienti secchi e non ti pesa il processo iniziale per preparare la catena, l’Extra Dry Wax è la scelta perfetta per mantenere la catena leggera e scorrevole. Se invece le tue uscite ti portano in ambienti più estremi, dove pioggia e fango sono all’ordine del giorno, l’Extra Wet Lube è ciò che fa per te, offrendo una protezione duratura anche nelle condizioni più difficili.

Tra l’altro, a differenza di altri lubrificanti sul mercato, hanno un costo abbastanza economico: nella loro confezione da 120ml, sia l’Extra Dry Lube che l’Extra Wet Lube costano 9,95 euro sul sito ufficiale Zéfal (sono disponibili anche su Amazon). Il Bike Degreaser da 1L ha invece un costo di 14,99 euro.