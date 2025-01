Negli ultimi giorni, TikTok si trova in una situazione critica, avendo poco tempo a disposizione per separarsi da ByteDance, la sua casa madre cinese. Con less than 48 hours to go, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che potrebbe avere ripercussioni significative sulla popolare piattaforma di video brevi.

La corte ha stabilito che la legge che potrebbe portare all’esclusione di TikTok dal mercato americano è costituzionale, almeno per quanto riguarda l’applicazione nei confronti dell’azienda. Questo verdetto rappresenta un duro colpo per milioni di utenti americani e segna l’inizio di un potenziale divieto della piattaforma a partire dal 19 gennaio 2025.

Nella sua sentenza, la Corte ha riconosciuto l’importanza di TikTok per oltre 170 milioni di americani, descrivendo l’app come un mezzo unico per l’espressione creativa e l’interazione sociale. Tuttavia, ha sottolineato che il Congresso ha ritenuto necessaria la vendita dell’azienda per affrontare le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale.

Le implicazioni legali

Secondo la Corte, la decisione di estromettere TikTok scaturisce da questioni legate alla raccolta dati e al rapporto con un ‘avversario straniero’, ovvero la Cina. Se TikTok non riuscirà a vendere l’azienda prima della scadenza impostata, sarà costretta a chiudere in America a meno che il Presidente Joe Biden non scelga di prorogare la scadenza.

L’amministrazione Biden sembra intenzionata a rimandare l’applicazione della legge, lasciando la questione aperta a chiunque assuma l’incarico dopo l’inaugurazione del nuovo presidente. Tuttavia, il rischio di sanzioni per i fornitori di servizi come Apple e Google è reale nel caso decidano di continuare a supportare TikTok dopo il divieto.

Le contromisure di TikTok

In risposta alla possibilità di un divieto, TikTok ha dichiarato di essere pronta a implementare misure drastiche per conformarsi alla legge, affermando che sta considerando anche strategie per oscurarsi se necessario. Nonostante ciò, la Corte ha evidenziato che la loro sentenza è focalizzata sulle peculiarità delle nuove tecnologie e sulla risposta necessaria a tali sfide.

È interessante notare che la Corte ha osservato come il trattamento di TikTok debba essere considerato differente rispetto ad altre aziende, proprio a causa della vasta mole di dati sensibili raccolti dalla piattaforma e della sua legittimità nel contesto di sicurezza nazionale.

Opinioni contrastanti e futuro incerto

Durante l’udienza, i giudici hanno ascoltato le argomentazioni sia dei legali di TikTok che di un gruppo di creatori, i quali sostengono che la legge violi il Primo Emendamento. D’altro canto, il governo statunitense ha difeso la legge come cruciale per la protezione della sicurezza nazionale.

I giudici hanno accettato di mantenere il trattamento speciale per TikTok, sottolineando che le preoccupazioni relative alla possibilità che il governo cinese acceda ai dati degli utenti americani sono fondate. Anche le rassicurazioni di TikTok riguardo all’improbabilità di un intervento cinese non hanno convinto la Corte.

Le reazioni globali e le possibili alternative

Alcuni potenziali acquirenti attendono con ansia la decisione finale, tra cui il Progetto Liberty del miliardario Frank McCourt, che desidera acquistare l’app senza il suo algoritmo. Tuttavia, il successivo sviluppo dell’accordo è incerto, soprattutto in considerazione delle regolamentazioni cinesi riguardanti tali vendite.

Secondo fonti anonime, i funzionari cinesi starebbero persino considerando la possibilità di chiedere a Elon Musk di fungere da intermediario in una trattativa. Questo scenario complica ulteriormente le prospettive future di TikTok negli Stati Uniti e nei mercati internazionali.

Epilogo e considerazioni finali

Questo caso mette in luce una tensione intrinseca tra libertà di espressione e sicurezza nazionale. I giudici stessi hanno riconosciuto l’importanza di questo equilibrio, anche se il verdetto solleva interrogativi sulla neutralità della legge. Inoltre, resta da vedere se TikTok riuscirà a sopravvivere a lungo termine o se, con il passare del tempo, emergeranno soluzioni più efficaci per affrontare le minacce globali.

Molteplici scenari si stanno sviluppando e il futuro di TikTok non è mai stato così incerto. Alla fine, la questione centrale sarà se la piattaforma potrà rimanere accessibile agli utenti americani o se il governo porterà avanti il suo piano di sicurezza nazionale, a scapito di una delle app più inflazionate del momento.