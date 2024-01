Fra le novità che il futuro aggiornamento ad Android 15 dovrebbe portare c’è la reintroduzione dei widget nella schermata di blocco.

I widget sono stati un fattore importante affinché Android si guadagnasse la reputazione di essere più personalizzabile di iOS, ma recentemente il sistema operativo di Apple ha superato quello di Google in questo senso. Android supporta i widget della schermata iniziale sin dalla sua primissima versione pubblica, 1.5 Cupcake, nel 2009. iOS 14 ha aggiunto funzionalità equivalenti nel 2020, quando i widget sono sfuggiti alla visualizzazione Oggi e hanno fatto la loro prima apparizione sulla schermata iniziale vera e propria.

Ma due anni dopo, Apple ha sviluppato questo sistema e ha aperto i widget nella schermata di blocco con iOS 16. Nel frattempo, Google si è riposata sugli allori dopo aver rimosso la funzionalità dei widget nella schermata di blocco con Android 5.0 Lollipop nel 2015. Quasi un decennio dopo, sembra che il la funzionalità è quasi pronta a fare il suo ritorno.

In un reportage per Android Authority, Mishaal Rahman ha identificato due funzionalità in sviluppo che hanno il potenziale per portare la funzionalità dei widget della schermata di blocco su Android 15.

Un cassetto dei widget nella schermata di blocco

Il primo, un cosiddetto spazio “comune”, sembra funzionare come un cassetto dei widget che può essere aperto scorrendo verso l’interno dal bordo destro della schermata di blocco. Rahman è stato in grado di attivare questa funzione sull’ultima build Android 14 QPR2 Beta 3, ma c’erano alcune limitazioni.

Innanzitutto, l’interfaccia utente è lungi dall’essere completata. Rahman è stato accolto da una strana barra grigia sul lato destro dello schermo dopo aver attivato la funzionalità. Questa barra poteva essere espansa scorrendo verso l’interno, rivelando un’icona a forma di matita che gli permetteva di aggiungere widget. Ma è stato allora che ha notato la seconda limitazione: il pannello della schermata di blocco avrebbe accettato solo i widget che avevano dichiarato la costante WIDGET_CATEGORY_KEYGUARD. Si tratta di un vecchio sistema implementato quando Android 4.2 Jelly Bean ha aggiunto per la prima volta il supporto del widget della schermata di blocco che è stato lasciato in giro anche se la funzionalità generale era deprecata in Android 5.0, quindi non molte app la supportano.

Resta da vedere se questa limitazione persiste o meno, ma nel frattempo alcune app Google supportano ancora la vecchia costante Jelly Bean KEYGUARD, quindi Rahman è stato in grado di aggiungere widget da Google Clock e Google Finance al pannello.

Quindi è abbastanza sicuro dire che non vedremo questa funzionalità in Android 14, come avevamo ipotizzato quando abbiamo notato per la prima volta prove di un nuovo sistema di widget per la schermata di blocco in fase di sviluppo, ma considerando che la funzionalità è funzionale, sembra probabile un debutto su Android 15.

