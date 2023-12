Google ha finalmente staccato la spina dalla confusa app Play Film (conosciuta maggiormente come Play Movies & TV negli USA) il 5 ottobre, dando al tuo dispositivo Android TV il tanto necessario ringiovanimento. Anche se la mossa ha chiarito un po’ il caos delle app video, Google si sta ancora destreggiando tra troppi posti in cui è possibile acquistare o noleggiare film e programmi TV. Ad esempio, i contenuti video sono ancora disponibili per l’acquisto tramite YouTube, Android TV e Google TV. A partire dal 17 gennaio, queste piattaforme fungeranno anche da sede dei tuoi acquisti passati su Google.

In un post della community, Google ha spiegato in dettaglio come poter accedere ai tuoi film e programmi su diversi dispositivi. Se hai acquistato o noleggiato contenuti tramite l’app precedente, potrai accedervi tramite la scheda Acquista su TV e dispositivi di streaming basati su Android TV.

Per guardare i contenuti acquistati, vai alla scheda Negozio nella schermata iniziale di Android TV. Individua i contenuti acquistati nella prima riga, denominata La tua libreria. Se hai più di 10 titoli nel tuo catalogo, clicca sulla scheda Visualizza tutto. Anche lì Google ha suddiviso ordinatamente noleggi, film e programmi.

YouTube è la nuova casa dei film noleggiati e acquistati su Play Movies

Se hai utilizzato l’app Play Film sul tuo set-top box Android TV, anche qui Google sta cambiando le cose. A partire dal 17 gennaio, l’app YouTube sarà il tuo nuovo punto di riferimento per guardare tutti i film e i programmi acquistati in precedenza e per noleggiarne o acquistarne di nuovi.

Prima di tuffarti a capofitto nella serata dei film su YouTube, ci sono un paio di cose da tenere a mente. Sebbene tu possa guardare i film e i programmi acquistati in precedenza su YouTube ovunque, acquistarne o noleggiarne di nuovi è un po’ più limitato. Sono 46 i paesi offrono l’acquisto e il noleggio di film, ma quando si tratta di acquistare programmi TV, l’offerta è riservata a Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone e Svizzera.

Se desideri accedere ai film e ai programmi acquistati da Google (compresi i noleggi attivi) sul tuo browser web, vai semplicemente al sito web di YouTube. Ancora una volta, la selezione di film e programmi TV su YouTube dipende da dove ti trovi.

L’impero video di Google è una storia di molte app. C’era una volta un unico negozio chiamato Android Market, che in seguito è stato rinominato Google Play, ma poi le cose sono diventate un po’ selvagge. Si è diviso in diversi negozi essenzialmente per lo stesso contenuto ed è stato un grattacapo.

È perfettamente logico dismettere Google Play Music in favore del (brand) più popolare YouTube, ma far sì che Google Play Movies & TV, Android TV e YouTube si comportino come negozi separati per la stessa folla che acquista le stesse cose non è stata la mossa più logica.

