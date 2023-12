Si sta avvicinando Natale e una delle tradizioni più rappresentative di questo periodo è senza dubbio la preparazione dell’albero con i rispettivi addobbi e le luci. Le luci natalizie possono ormai essere acquistate in qualsiasi supermercato a prezzi molto economici ma, con le case che stanno diventando sempre più smart, non sarebbe bello avere un set di luci intelligenti e multicolore? Sul mercato esistono già delle luci smart per esterni e per gli alberi di Natale ma, per le festività di fine 2023 è scesa in campo anche Nanoleaf con le nuove Smart Holiday String Lights.

Nanoleaf è diventata ormai l’azienda di riferimento quando si tratta di illuminazione smart, grazie ai numerosi prodotti che ha lanciato nel corso degli anni (alcuni dei quali li abbiamo anche recensiti qui su Androidblog, come ad esempio le Canvas, le Shapes e le Lines). E con le Nanoleaf Smart Holiday String Lights vuole far suo anche il Natale.

Pro Doppio filo da 5m separabile

Controllo fisico tramite controller

Supporto Matter Contro Prezzo un po' elevato

Unboxing

Quando si acquistano le Nanoleaf Smart Holiday String Lights, arrivano in una confezione molto semplice di cartone. Nella parte esterna vengono elencate le principali caratteristiche tecniche mentre all’interno trovano spazio, oltre a due stringhe di luci (pre-collegate), anche un controller, un alimentatore da parete e un manuale cartaceo.

A differenza di altri prodotti, il manuale cartaceo risulta molto utile in quanto vi è applicato un adesivo con un QR Code utilizzabile per l’abbinamento delle luci con le varie app della smart home che supportano Matter.

Ogni stringa contenente le luci è legata con una cinghia, ma una volta rimosse per l’installazione, sta a noi evitare che si aggroviglino. Magari sarebbe stato meglio avere una confezione a cilindro dove poter attorcigliare le luci per semplificare l’intero processo.

Qualità costruttiva e caratteristiche delle Nanoleaf Smart Holiday String Lights

Le luci di Nanoleaf assomigliano molto al tipico set di luci di Natale: un lungo filo con LED sparsi lungo la sua lunghezza. In modo univoco, le luci di Nanoleaf sono divise in due fili da 10 metri, invece di avere un unico filo lungo, come è tipico della maggior parte delle luci degli alberi. A nostro avviso si tratta di una soluzione molto intelligente, visto che è possibile separare le due stringhe e quindi adattare il set a tutte le dimensioni degli alberi.

Sono dotati di un totale di 250 LED (125 per ogni stringa, distanziati equamente di 8 cm) indirizzabili individualmente e in grado di visualizzare oltre 16 milioni di colori, sfumature di colore personalizzate e scene di illuminazione.

Le luci di Nanoleaf sono collegate a una piccola scatola di controllo con un pulsante che consente di accendere e spegnere manualmente le luci, così come di scorrere fra diverse scene, in modo da non dover tirare fuori il telefono ogni volta. È una bella caratteristica che tra l’altro ritroviamo in tutti i prodotti dell’azienda.

Il controller è dotato anche di un microfono integrato, così da poter sincronizzare i giochi luminosi di alcune scene a ritmo di musica.

Collegato al controller c’è un cavo di alimentazione che si collega a una presa elettrica. Grazie alla loro costruzione e a un particolare accorgimento nel filo di alimentazione, le luci natalizie intelligenti Nanoleaf hanno un grado di protezione IP44, il che significa che sono protette dagli spruzzi d’acqua. In altre parole, a meno di temporali piuttosto pesanti, dovrebbero resistere alla grande anche se posizionate sul balcone di casa.

Connettività WiFi e supporto Matter

Le luci Nanoleaf si collegano direttamente alla rete Wi-Fi oppure possono sfruttare Matter per la casa intelligente (in abbinata a un hub universale come un Apple HomePod o un Google Nest).

Per fidelizzare al massimo la clientela, molte aziende non consentono il controllo dei propri dispositivi IoT da altri software se non quelli ufficiali. Anche Nanoleaf aveva iniziato la sua attività in questo modo ma, da quando Matter é stato ufficializzato, è stata fra le prime a sviluppare un’integrazione minuziosa. Ed è così che le luci smart di Natale di Nanoleaf sono “quasi” pienamente controllabili non solo dall’applicazione ufficiale per Android e iOS ma anche da app per la smart home di terze parti come Google Home, Samsung SmartThings ed Apple Homekit.

Vi starete chiedendo il perché di quel “quasi”. In effetti, seppur la configurazione WiFi e il controllo di base può avvenire in una qualsiasi app della smart home che supporta Matter, la personalizzazione delle scene e l’utilizzo delle scene preimpostate può avvenire solo attraverso l’app ufficiale. C’è da dire però che questo è più un limite dell’attuale implementazione dello standard Matter che di Nanoleaf.

Allo stesso modo, viene da chiedersi il perché sia stato scelto il protocollo WiFi e non Thread come con gli altri prodotti Essential dell’azienda. A differenza del resto della linea Essentials infatti, che utilizza Thread per la connettività, le String Lights funzionano tramite Wi-Fi, Bluetooth o Matter tramite Wi-Fi. “Consideriamo Wi-Fi e Thread come tecnologie complementari nella casa intelligente del futuro“, ha spiegato Leslie Chen, portavoce di Nanoleaf. “Il Wi-Fi ha una larghezza di banda maggiore rispetto a Thread, il che è ottimale per prodotti con molte zone indirizzabili (come le nostre Shapes and Lines, ad esempio). Volevamo garantire che il prodotto potesse sfruttare appieno le esperienze costruite attorno a tecnologie immersive come Sync Plus, che può connettere insieme tutte le luci Nanoleaf RGB per il mirroring dello schermo”.

In altre parole, queste luci di Natale vengono viste come un prodotto più di massa rispetto agli modelli, il che fa si che debba avere la più ampia compatibilità possibile.

Scene e giochi di luce con l’app Nanoleaf

Trattandosi di un prodotto del tutto identico nel concetto e diverso solo nella forma rispetto agli altri dispositivi per l’illuminazione smart dell’azienda, il funzionamento delle Nanoleaf Smart Holiday String Lights con l’applicazione ufficiale è del tutto identico.

Una volta abbinate, è possibile modificare la luminosità, l’intensità del colore e le varie scene. Allo stesso modo, è possibile impostare delle scene preferite (da poter scorrere anche con il controller fisico) e scoprirne sempre di nuove. Si possono anche abbinare più set di luci natalizie e condividere la stessa scena su tutte.

Per maggiori informazioni su come eseguire il primo abbinamento delle luci e su come personalizzarne l’illuminazione attraverso l’app Nanoleaf, vi rimandiamo alla nostra recensione delle Nanoleaf Canvas dove abbiamo analizzato questo concetto approfonditamente.

Conclusioni

Un po’ come tutti i prodotti Nanoleaf, le Smart Holiday String Lights non sono indispensabili ma altamente indicati per chi vuole avere un ambiente domestico altamente tecnologico e personalizzabile. Certo, il prezzo non è propriamente economico ma è bene tenere a mente che non è solo l’hardware che si paga: il software e l’integrazione con i principali ecosistemi della smart home sono un plus non da poco.

Le Nanoleaf Smart Holiday String Lights sono disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 119,99 euro (in offerta a 99,99 euro).