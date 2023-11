Una delle app di messaggistica più popolari e utilizzate al mondo, WhatsApp, è pronta per ottenere una nuova funzionalità di sicurezza sotto forma di accesso al proprio account su un nuovo smartphone o PC (o smartwatch) senza numero di telefono ma attraverso la verifica della posta elettronica.

Al momento la funzione non è disponibile al grande pubblico, ma secondo un nuovo rapporto, ora è abilitata per alcuni utenti della versione beta di WhatsApp. La funzione di verifica e-mail di WhatsApp è in fase di test dall’agosto di quest’anno ma ora sta arrivando per più utenti beta in tutto il mondo.

Secondo WABetaInfo, la funzionalità di verifica e-mail è ora accessibile a molti utenti beta con l’ultima versione beta dell’app per Android. Ciò indica che la funzionalità sarà pronta per essere lanciata molto presto (un po’ come le passkey).

Il rapporto suggerisce che la nuova funzionalità di verifica della posta elettronica può essere trovata all’interno di WhatsApp andando su Impostazioni > Account.

Gli utenti beta interessati possono verificare se la funzione è abilitata nella versione beta di WhatsApp Android 2.23.24.10. Tieni presente che è attualmente disponibile per selezionare un set di utenti beta. Lo screenshot condiviso da WABetaInfo mostra un processo semplice per impostare la verifica della posta elettronica.

La pagina di configurazione afferma inoltre che gli indirizzi e-mail non possono essere letti da altri e che questo sistema di verifica aiuterà gli utenti ad accedere ai propri account.

Gli utenti devono verificare il proprio indirizzo e-mail per configurare i propri account. La mancata verifica del proprio account mostrerà loro un messaggio di avviso per avviare il processo. Riceverai anche un pulsante Verifica e-mail che apparentemente reinvierà l’e-mail di verifica all’account aggiunto.

Purtroppo però sembra che la verifica via email è un modo aggiuntivo per verificare il tuo account e non un’opzione principale.