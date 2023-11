Gboard di Google è l’app tastiera ideale per la maggior parte dei migliori telefoni Android sul mercato. L’app è ricca di funzionalità come Emoji Kitchen e trucchi per l’accessibilità come la modalità con una sola mano. L’azienda ha anche lavorato su alcune funzionalità di intelligenza artificiale, come un’utilità di correzione di bozze. Ora sembra che il team di Gboard sia tornato al lavoro, testando in beta una funzionalità OCR in stile Google Lens ma per il testo.

Gboard ha molti assi innovativi nella manica, come i tasti freccia utilizzati per spostare il cursore, il supporto per la modalità con una sola mano, la tastiera mobile, ecc. Tuttavia, nessuna di queste funzionalità si sovrappone ad altri prodotti Google. Tuttavia, nel contesto della recente spinta verso l’intelligenza artificiale, Google e altri giganti della tecnologia stanno creando funzionalità sovrapposte. Google ha già troppi supporti per la composizione del testo per il suo bene, e Gboard ora sta seguendo l’esempio con una funzionalità che Google Lens ha già, anche se con alcuni vantaggi.

L’ultima build beta per Gboard, versione 13.6, ha un’utilità nascosta chiamata Scansione testo. Come suggerisce il nome, utilizza la fotocamera del tuo dispositivo per inserire il testo da un’immagine direttamente in un campo di testo selezionato, senza legare il tutto manualmente. Nail Sadykov del canale Google News Telegram, che per primo ha notato la funzione, spiega che potresti trovarla insieme alle opzioni di traduzione e correzione di bozze basate sull’intelligenza artificiale in Gboard.

Latest Gboard beta inludes new *hidden* built-in " Scan text " tool. Tapping on it will open the built-in camera UI. After clicking the shutter, OCR will highlight the recognized text, which can then be inserted into the input field. pic.twitter.com/mwOzhj8lPW — Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) November 2, 2023

Una volta attivata, Gboard richiederà al sistema Android l’accesso alla tua fotocamera. Se concedi tale autorizzazione, vedrai la metà inferiore dello schermo trasformarsi in un mirino della fotocamera, che puoi puntare sul testo stampato e quindi toccare il pulsante di scatto. Successivamente, Gboard esegue il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sull’immagine per identificare qualsiasi testo, proprio come farebbe Google Lens quando provi a tradurre il testo.

Sadykov spiega che puoi quindi toccare il testo per evidenziarlo e dovrebbe apparire un pulsante Inserisci. Toccandolo si incolla il testo selezionato nel campo di testo dell’app che stai utilizzando. Gboard conserva la posizione del cursore dopo l’operazione di incolla e non passa automaticamente alla modalità tastiera nel caso in cui desideri riutilizzare l’OCR.

Questa funzionalità di scansione del testo in Gboard potrebbe farti risparmiare molto tempo speso a riscrivere le cose o a destreggiarti tra Lens e un’altra app solo per utilizzare le funzionalità OCR del primo. Anche gli utenti Pixel potrebbero trovarlo utile, nonostante godano del supporto per l’OCR direttamente nella visualizzazione multitasking.

La scansione del testo può essere utile per le persone che necessitano regolarmente di strumenti OCR, ma per la maggior parte degli altri è sufficiente anche l’utilizzo di Lens per il percorso noioso. Detto questo, il testo scansionato è ancora nascosto dietro i flag in Gboard v13.6 beta.

