Oltre allo Snapdragon 8 Gen 3 e allo Snapdragon X Elite, Qualcomm ha presentato anche l’S7 e l’S7 Pro Gen 1 allo Snapdragon Summit alle Hawaii. La società ha affermato che i suoi nuovi chip audio offrono sei volte la potenza di calcolo dei loro predecessori, insieme a funzionalità di intelligenza artificiale sul dispositivo. Più intrigante, forse, è la connettività Wi-Fi micro-power dell’S7 Pro, che apparentemente consentirà agli utenti di “camminare per casa, edificio o campus mentre ascoltano musica o effettuano chiamate“.

Il Qualcomm S7 Pro Gen 1 utilizza la tecnologia XPAN (Expanded Personal Area Network) di Qualcomm che può cambiare automaticamente la connessione di un dispositivo. Quando un utente si allontana troppo dal proprio telefono mentre i suoi auricolari sono collegati tramite Bluetooth, ad esempio, XPAN commuta la connessione a un punto di accesso Wi-Fi. Il tutto funziona con bande da 2,4, 5 e 6GHz.

“Queste piattaforme stabiliscono un nuovo punto di riferimento per il suono ad alte prestazioni a bassissima potenza. Sono ricchi di tecnologie premium che interagiscono con l’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo per offrire esperienze audio coinvolgenti e personalizzate ovunque tu vada, durante una riunione, la socializzazione, il gioco, l’ascolto di musica o semplicemente se hai bisogno di un po’ di silenzio“, Dino Bekis, vicepresidente. e direttore generale, Wearables and Mixed Signals Solutions, Qualcomm Technologies, Inc. “La piattaforma S7 Pro con il nostro Wi-Fi a microalimentazione e la rivoluzionaria tecnologia Qualcomm XPAN trasforma ulteriormente l’esperienza sonora consentendo la copertura audio dell’intera casa e dell’edificio, il supporto per streaming musicale lossless multicanale fino a 192kHz e audio spaziale multicanale migliorato per i giochi“.

Anche l’IA entra prepotentemente in gioco con i Qualcomm S7 ed S7 Pro Gen 1

Al di fuori della connettività Wi-Fi dell’S7 Pro, l’intelligenza artificiale integrata delle piattaforme consente una migliore reattività all’ambiente dell’ascoltatore se desidera ascoltare i suoni ambientali. Ma se vogliono bloccare completamente l’ambiente circostante, i chip dovrebbero essere in grado di fornire le “prestazioni ANC più potenti di sempre” di Qualcomm, indipendentemente dalla vestibilità degli auricolari.

Queste funzionalità saranno abilitate solo quando cuffie, auricolari e altoparlanti alimentati da S7 e S7 Pro saranno associati a dispositivi dotati della nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon X Elite. Ciò significa che non vedremo presto sul mercato prodotti con i nuovi chip audio.

Quando usciranno, molto probabilmente saranno pensati per i dispositivi Android, visto che Apple ha il proprio ecosistema.