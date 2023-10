Il 28 settembre, Bethesda ha lanciato un nuovo spin-off nella sua popolare serie di giochi di ruolo, The Elder Scrolls, senza alcuna fanfara. Non sapevamo nemmeno che sarebbe arrivato, dato che non c’era alcun annuncio per The Elder Scrolls: Castles, un gioco per dispositivi mobili in cui non giocherai nei panni di un coraggioso avventuriero che esplora dungeon e uccide goblin come negli amati giochi di ruolo. Invece, assumerai il ruolo di più re e regine mentre governano la loro dinastia reale e il loro castello. Ciò implica prendere molte decisioni e raccogliere legna.

The Elder Scrolls: Castles è attualmente disponibile in accesso anticipato su Google Play Store (non c’è ancora alcuna versione dell’App Store per iOS) e chiunque può scaricare, installare e giocare al nuovo spin-off. È stato rilasciato senza trailer di lancio ed è arrivato così silenziosamente che alcuni si sono chiesti se Bethesda avesse accidentalmente premuto un interruttore in anticipo e erroneamente reso pubblico il gioco a tutti. Tuttavia a questo punto, poiché rimane ancora disponibile per il download, o Bethesda lo ha lanciato di proposito di nascosto oppure ha commesso un errore e ha semplicemente lasciato che le cose andassero avanti.

Da quando Elder Scrolls: Castles è stato lanciato giovedì, ci abbiamo giocato circa 4 ore. E a differenza dell’ultimo gioco mobile di Elder Scrolls, Blades, questo non è il tentativo di Bethesda di ricreare l’esperienza di gioco di ruolo in prima persona dei giochi principali. Si tratta invece di un gioco mobile di gestione e costruzione sviluppato da zero per sfruttare il touch screen.

Cos’è The Elder Scrolls: Castles?

Se hai giocato a Fallout Shelter, avrai una certa familiarità con il funzionamento di Castles. I giochi non sono identici, per essere chiari, ma sono molto simili, inclusa la presentazione del formicaio 2D e lo stile artistico da cartone animato.

In Castles, hai il compito di creare un grande castello pieno di varie stanze, oggetti, persone e postazioni di lavoro come una cucina per produrre cibo o una fornace per creare lingotti di ferro. Ma Castles ti dà molta più libertà su come costruire queste stanze, inclusa la possibilità di aggiungere più pavimenti o muri all’interno delle stanze, permettendoti di creare qualcosa di più unico di quello che potrebbe essere costruito in Fallout Shelter.

All’inizio del gioco, un re viene ucciso e tu, il figlio di quel re, prendi il suo posto e inizi a prendere decisioni. Questa è un’altra grande differenza rispetto a Shelter, poiché Castles ti chiede spesso di prendere decisioni che possono influenzare quanti cittadini comuni, nobili cittadini, altre razze e persino i membri della tua famiglia come te. Fai arrabbiare troppe persone e il tuo re potrebbe essere ucciso, ma non preoccuparti, poiché puoi sostituirli con qualcun altro e continuare la dinastia. E a differenza di Shelter, le persone invecchiano nei Castelli, quindi alla fine ogni re o regina muore e ogni bambino cresce fino a diventare un nuovo lavoratore, sovrano o avventuriero.

