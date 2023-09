Gli Apple Store in Cina mettono in guardia dall’utilizzare cavi Android sulla serie iPhone 15 a causa del potenziale surriscaldamento. La serie iPhone 15, che comprende i modelli standard 15, iPhone 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, ricordiamo essere la prima ad utilizzare il connettore standard USB-C, come da imposizioni dalla UE (anche se Apple non lo ammetterà mai).

Con grande gioia e sollievo dei fan di iPhone, l’intera gamma iPhone 15 adotta un’interfaccia universale USB-C. La mossa è in linea con l’ultima tendenza dei telefoni Android, consentendo agli utenti di caricare diversi dispositivi con un unico cavo.

Di conseguenza, la condivisione del caricabatteria fra smartphone Android e iPhone è ora una realtà. Tuttavia, un recente rapporto del portale cinese CNMO suggerisce che alcuni Apple Store stanno mettendo in guardia gli utenti dall’utilizzare cavi di ricarica Android con il nuovo iPhone 15, sostenendo che potrebbero causare un surriscaldamento.

Questa potrebbe essere la strategia di vendita di Apple

Un negozio esclusivo Apple a Foshan, nella provincia del Guangdong, ha invitato i clienti a evitare di utilizzare cavi USB-C di smartphone Android per caricare l’iPhone 15. Secondo quanto riferito, il negozio ha affermato che ci sono differenze nella disposizione dei pin delle interfacce.

Apparentemente, l’utilizzo di un cavo Android potrebbe causare un surriscaldamento a causa del minore spazio tra i connettori a fila singola a 9 pin e quelli a fila singola a 11 pin. È interessante notare che questo avviso non fosse limitato a un singolo negozio.

Secondo il rapporto, diversi negozi esclusivi Apple hanno emesso avvisi simili. Tuttavia, i critici suggeriscono che questi avvertimenti potrebbero essere il tentativo dell’azienda di incoraggiare gli utenti ad acquistare i suoi cavi di ricarica ufficiali.

Non a caso, i cavi di ricarica ufficiali di Apple hanno prezzi più alti rispetto a quelli dei produttori Android. Ora, ciò ha scatenato un dibattito sul fatto che l’azienda stia davvero avvertendo gli utenti citando problemi di sicurezza.

Potrebbe infatti essere una mossa strategica per aumentare le vendite degli accessori proprietari di Apple.

L’azienda però non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che chiarisca la sua posizione sull’utilizzo dei cavi di ricarica Android con la serie iPhone 15.

