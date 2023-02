Guida alla USB: cavi, connettori e tutto quello che c’è da sapere

Ci sono pochi standard che sono diventati di uso quotidiano ed impattano ogni giorno miliardi di persone. Lo standard USB è uno di questi, visto il massiccio utilizzo negli smartphone (dal 2024 sarà obbligatoria anche per gli iPhone di Apple), nei computer e, in generale, in tutti i dispositivi elettronici. USB, abbreviazione di Universal Serial Bus, è un tipo di connessione plug-and-play standard per molti tipi di dispositivi. In generale, con il termine USB si riferisce ai tipi di cavi e connettori utilizzati per collegare questi molti tipi di dispositivi ai computer o ai caricabatteria.

Versioni USB

1.0 è stato introdotto nel 1996. Non molti sono stati utilizzati nei nuovi prodotti fino al 1998, quando è stato rilasciato USB 1.1. Questa versione includeva solo connettori di tipo A e B standard. A questo punto, con una velocità di 12 Mbit/s, USB 1.1 stava diventando sempre più adottato.

2.0 vantava una velocità di 480 Mbit/s quando è stato rilasciato nel 2000, lo stesso anno in cui sono stati rilasciati i tipi di connettore Mini-A e Mini-B. Dopo molti aggiornamenti e miglioramenti, comprese le capacità di ricarica della batteria, il tipo di connettore Micro USB è stato rilasciato nel 2007.

3.0 , rilasciato nel 2008, è arrivato anche con la nuova modalità di trasferimento SuperSpeed ​​che ha raggiunto una velocità di segnalazione di 5 Gbit/s. I connettori SuperSpeed ​​sono contrassegnati da un logo speciale mentre le prese standard hanno inserti blu per aiutare a identificare tali capacità.

3.1 è stato rivelato nel 2013 per aggiornare la velocità a 10 Gbit/s, superando così la modalità di trasferimento SuperSpeed ​​originale. Il nuovo logo per distinguerlo dal vecchio SuperSpeed ​​è SUPERSPEED+. Di recente questa versione è stata rinominata USB 3.2 Gen 2.

3.2 Gen 2×2 : noto anche come USB 3.2, i dispositivi conformi sono in grado di trasferire dati a 20 Gbps (20.480 Mbps), chiamata Superspeed+ USB dual-lane.

: noto anche come USB 3.2, i dispositivi conformi sono in grado di trasferire dati a 20 Gbps (20.480 Mbps), chiamata Superspeed+ USB dual-lane. USB4: basato sulla specifica Thunderbolt 3, USB4 supporta 40 Gbps (40.960 Mbps) ed è presente solo sui dispositivi più recenti.

Tipi di connettori USB

Tipo A : questo è lo stile USB più comunemente utilizzato. Si trova in una moltitudine di dispositivi come computer, unità flash, automobili, caricabatteria, ecc. Questo tipo di connettore ha quattro punti di contatto, due per i dati e due per l’alimentazione negativa e positiva. Sono tutti posizionati uno accanto all’altro, motivo per cui il connettore stesso non è reversibile ma lo si può inserire solamente in un verso

Tipo B : questo tipo di connettore USB è stato progettato per la connessione di dispositivi periferici ai computer. Esempi di dispositivi periferici includono tastiera, mouse e scanner, anche se molto spesso questo tipo di connettore si trova nelle stampanti. Questo tipo ha quattro punti di contatto, proprio come il tipo A. Due sono per i dati e due per l'alimentazione negativa e positiva. Due sono posizionati in alto e due in basso.

Tipo Mini A : questo non è uno degli stili più comunemente usati. Questo tipo ha cinque punti di contatto. Tutti posizionati in linea retta.

Tipo Mini B : questo stile era precedentemente utilizzato nei telefoni cellulari per le capacità di ricarica. Questo tipo ha cinque punti di contatto. Tutti posizionati in linea retta.

Tipo Micro A : questo tipo di connettore non è così comune come il Micro B. Questo tipo ha cinque punti di contatto. Tutti posizionati in linea retta.

Tipo Micro B : questo stile è il più comune e, fino a un paio di anni fa, è stato utilizzato principalmente per la maggior parte dei principali connettori di ricarica degli smartphone. Questo tipo ha cinque punti di contatto. Tutti posizionati in linea retta.

Tipo Micro B SuperSpeed : una meteora fra le varie tipologie di connettori che ha avuto breve vita. Ha una velocità di trasferimento e ricarica dei dati più elevate rispetto alla micro B avendo 10 punti di contatto, cinque nella porzione Micro B standard e 5 nella porzione aggiuntiva. Questa presa è retrocompatibile con tutte le spine Micro B.

: una meteora fra le varie tipologie di connettori che ha avuto breve vita. Ha una velocità di trasferimento e ricarica dei dati più elevate rispetto alla micro B avendo 10 punti di contatto, cinque nella porzione Micro B standard e 5 nella porzione aggiuntiva. Questa presa è retrocompatibile con tutte le spine Micro B. Tipo C: questo è il connettore universale scelto come principale standard anche dalla UE. Oltre a essere reversibile grazie a ventiquattro punti di contatto, posizionati in numero uguale sui due lati. Oltre al trasferimento dati standard e ai pin di alimentazione, questo ha anche un pin di configurazione per determinare l’orientamento del cavo.

Power Delivery

Come accennato in precedenza, i cavi USB sono in grado di fornire alimentazione elettrica. Gli standard PD (power delivery) rientrano in una delle tre categorie principali: solo alimentazione, carica lenta e carica rapida.

Dalla versione USB 2.0 è supportata la ricarica da 2,5 W e USB 3.0 supporta la ricarica da 4,5 W. Per mettere le cose in prospettiva, 10 W sono sufficienti per caricare lentamente il tuo telefono e 18 W sono sufficienti per caricare velocemente il tuo smartphone o alimentare un netbook o laptop simili.

Al contrario, l’ultima versione dello standard USB PD può gestire fino a 240 W, che è abbastanza potente da alimentare cose come MacBook Pro, monitor, docking station e la maggior parte dei televisori.

Il nuovo standard USB Power Delivery Programmable Power Supply (USB PD PPS) supporta anche tensioni configurabili, consentendo una ricarica più ottimale. Se due dispositivi non riescono a comunicare una regola di alimentazione adeguata, USB Power Delivery passerà automaticamente all’opzione di alimentazione successiva supportata dal protocollo USB pertinente, ad esempio USB-C 1.5A.

Sebbene la prima revisione di Power Delivery funzionasse tecnicamente con i connettori di tipo A standard, pochissimi dispositivi supportavano questa funzionalità. Al giorno d’oggi, troverai che la maggior parte dei dispositivi che si basano su Power Delivery utilizzano USB Type-C su entrambe le estremità. Questo è anche il motivo per cui la maggior parte degli smartphone in questi giorni viene fornita con cavi USB-C su entrambi i lati nella confezione. Puoi comunque utilizzare un cavo da tipo A a USB-C per la ricarica, ma aspettati velocità inferiori.