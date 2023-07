I super sconti di Proscenic per l’Amazon Prime Day

In occasione dell’Amazon Prime Day 2023 che si svolgerà l’11 e il 12 luglio, Proscenic sta preparando una selezione di prodotti scontati che vanno dal 16% fino al 40% sul prezzo di listino: dai robot aspirapolvere agli aspirapolveri senza fili, passando per i lavapavimenti e arrivando alle friggitrici ad aria.

Le offerte Proscenic per l’Amazon Prime Day 2023

Scendendo nel dettaglio, l’aspirapolvere senza fili DustZero S3 che è progettato per offrire le performance più avanzate e un’esperienza di pulizia senza compromessi sta venendo offerto al prezzo di 399€ 339 euro (sconto del -16%).



Il robot aspirapolvere Proscenic V10 (qui la nostra recensione approfondita), dotato di tecnologia Lidar per la mappatura delle stanze e di un rapporto qualità prezzo già di per se molto buono, sta venendo offerto a 399 euro 239 euro (sconto del -40%).

L’aspirapolvere senza fili Proscenic P12 (qui la nostra recensione approfondita) dotata spazzola a rullo anti-groviglio potenziata e di un motore brushless che gli garantisce un’aspirazione da 33000 Pa (120AW) e gli permette di raccoglie efficacemente dal pavimento qualsiasi tipo di sporcizia sta venendo offerta a 239 euro 169,15 euro (sconto del -30%).

Il WashVac F20 è l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in una sola azione, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart. Per l’Amazon Prime Day 2023 sta venendo offerto a 399 euro 299 euro (sconto del -25%).

Infine, per l’Amazon Prime Day 2023 ci sono anche le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 e T31, perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Stanno venendo offerte rispettivamente a: