Redmi 12 ufficiale: specifiche e prezzi

Xiaomi ha svelato il Redmi 12 in seguito a numerose rivelazioni delle sue specifiche. Si tratta del modello entry-level di questa generazione e, più che nelle specifiche, il suo valore sta nel rapporto qualità prezzo.

Secondo il sito Web di Xiaomi, il Redmi 12 utilizza il chipset di fascia media Helio G88 rilasciato da MediaTek nel 2020 (lo stesso presente su Realme C55). La CPU presenta due core ARM Cortex-A75 da 2 GHz e sei core Cortex-A55 limitati a 1,8 GHz mentre la GPU Mali-G52 MP2 raggiunge un massimo di 1 GHz.

Xiaomi accompagna il chipset di fascia media con RAM LPDDR4x, memoria flash eMMC 5.1 e una batteria da 5.000 mAh che può essere ricaricata fino a 18 W.

Inoltre, il Redmi 12 presenta un display IPS da 6,79 pollici con una risoluzione di 2.460 x 1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Per ridurre il consumo energetico, la frequenza di aggiornamento del display del telefono può essere regolata tra 36 Hz, 48 Hz, 60 Hz e 90 Hz.

Il Redmi 12 include anche un lettore di schede microSD per un massimo di 1 TB di espansione della memoria, una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Il dispositivo esegue anche MIUI 14 basato su Android 13, a differenza di altri recenti telefoni Xiaomi di fascia media come il POCO X5 che hanno ricevuto l’aggiornamento solo dopo l’uscita sul mercato.

Si prevede che Redmi 12 costerà € 199 nell’Eurozona, sebbene Xiaomi lo abbia annunciato solo in Tailandia, dove è disponibile per THB 5.299 ($153) con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Dovrebbe essere disponibile anche un’opzione inferiore da 4 GB di RAM, ma attualmente nessuno dei rivenditori ufficiali di Xiaomi la offre.

Indipendentemente da ciò, il Redmi 12 è disponibile in Midnight Black, Sky Blue e Polar Silver.

Se effettivamente il prezzo di 199 euro dovesse venir confermato, il suo rapporto qualità prezzo non sarebbe poi così buono, portandoci a non consigliarlo fino a quando il prezzo non scende intorno ai 150 euro.

